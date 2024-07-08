Не только для интернета: новая система Wi-Fi поможет поймать вора, который залез в дом

Нидерландский стартап Gamgee запустил краудфандинговую кампанию системы домашней безопасности, которая обнаруживает физические проникновения злоумышленников с помощью имеющегося Wi-Fi. Компания утверждает, что система Gamgee Wi-Fi Home Alarm с помощью искусственного интеллекта, «отпечатков тела» доверенных людей и домашних животных, а также программы картографирования дома, обеспечивает тщательную защиту от воров. Сигнализацию можно настроить на обнаружение отпечатков тела с нераспознанной массой, походкой или признаками движения, которые бы активировали тревогу.

Теория, лежащая в основе этой технологии, вполне обоснована. Ранее исследователи из Университета Карнеги-Меллона изучали обнаружение человеческого тела через Wi-Fi и смогли обнаружить положение и позы людей в комнате с помощью стандартных беспроводных маршрутизаторов. Похоже, команда разработчиков Gamgee нашла для этой технологии коммерческое применение.

В часто задаваемых вопросах и ответах, опубликованных Gamgee Wi-Fi Home Security можно узнать немного больше о технологии. Она полагается на сочетание показаний датчиков Wi-Fi и искусственного интеллекта и использует информацию о состоянии канала (CSI) в сигналах Wi-Fi, чтобы выявлять сложные комбинации движений в помещении.

После установки системы Gamgee Wi-Fi понадобится примерно две недели, чтобы ее обучить. В течение этого времени система будет изучать движения тел семьи и домашних животных. Ее также можно приучить к постоянным гостям. Можно обнаружить, когда человек или домашнее животное ведут себя не так, как обычно. Система расскажет, если кто-то упал или травмировался.

Создание карты помещения является еще одной важной частью Gamgee Wi-Fi Home Security. Пользователи создают цифровую карту, проходя вдоль стен во всех комнатах.

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На странице проекта IndieGogo Gamgee предлагает уровень финансирования с оборудованием от € 295 для системы с тремя расширителями. Этого должно быть достаточно для дома площадью 150 м². Также есть пакет с четырьмя удлинителями €345 на 200 м².

Хотя проект увлекательный и многообещающий, есть несколько оговорок. Во-первых, поддержка краудфандера — это не то же самое, что прямая покупка продукта. Во-вторых, гораздо легче пообещать отличный продукт, чем сделать его. Также эта система может быть уязвимой с точки зрения неточностей и действий искусственного интеллекта, который в принципе довольно много ошибается. Первые системы Gamgee Wi-Fi Home Alarm должны появиться до января 2025 года.

Источник: Tom`s Hardware

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