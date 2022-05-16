Не только ELEEK — украинские электробайки Delfast также используются военными на передовой

На прошлой неделе стало известно, что тернопольский стартап ELEEK отгрузил ВСУ первую партию электробайков «Елік Атом», которые разработали и изготовили специально для нужд украинской армии. После этого многие ошибочно приняли их за решение другого более знаменитого украинского производителя электромотоциклов — Delfast. Так вот, выяснилось, что Delfast также снабжает электробайками ВСУ, но другими. Подробности рассказал основатель и СЕО Даниил Тонкопий на своей странице в Facebook.

Даниил Тонкопий отметил, что на фото, которые активно распространялись на прошлой неделе показаны электробайки тернопольского стартапа ELEEK. В то же время Delfast отгрузил свои решения на передовую в первые недели войны, но тогда не стал делать никаких публичных заявлений. Теперь компания получила разрешение от командования на публикацию фото электробайков Delfast, адаптированных для военных нужд. Как можно увидеть на иллюстрациях к новости, военная версия Delfast получила контейнер для перевозки известных противотанковых управляемых ракет NLAW. То есть получился своеобразный NLAW на колесах.

Даниил Тонкопий также опубликовал от двух цитат с отзывами от военных:

«Байк понравился и реально может работать для моб.групп. В планах использования — выезды для аэроразведки и с принадлежностями для работы по «коробочкам».» «Было очень горячо там. Три автомобиля вернулись с дырками, хорошо, что ребята все целы. Одного краем зацепило руку. В общем ваш байк ребята высоко оценили.»

Основатель Delfast отметил, что полностью поддерживает инициативу ELEEK, но при этом особо добавил, что тернопольский стартап на производство байков собирает пожертвования, а не производит байки за свои деньги. В то время как Delfast помогает ВСУ из своего собственного бюджета. По словам Даниила Тонкопия, с первого дня войны Delfast передает не менее 5% всех доходов на помощь Украине.

Также Тонкопий перечислил несколько достижений Delfast: