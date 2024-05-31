Не только «Игра престолов»: Джордж Мартин показал декорации фантастического фильма «Летняя машина» от сценариста «Сумеречной зоны»

Автор романов «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала «Игра престолов» Джордж Мартин поделился первым взглядом на короткометражный научно-фантастический фильм под названием «Летняя машина» (The Summer Machine), который станет первым в новой антологии.

Издание Deadline опубликовало изображение Мартина, который сидит в кресле на фоне какой-то научно-фантастической техники. О фильме известно очень мало, хотя анонимные источники сообщили, что он станет первым из новой научно-фантастической антологии.

Майкл Кассутт, сценарист «Сумеречной зоны», является режиссером и сценаристом, а продюсерами будут сам Джордж Мартин, Стив Грэм, Элиас Галлегос и Марк Стайниг. В «Летней машине» сыграли Лина Эско вместе с Чарльзом Мартином Смитом и Мэттом Фруэром.

Когда его попросили что-то сказать о фильме, Мартин пошутил: «Лето приближается», перефразируя знаменитые слова Неда Старка «Зима приближается».

Мартин, который после завершения «Игры престолов» начал сотрудничать с HBO над экранизациями других своих произведений: «Дом дракона», «Рыцарь семи королевств» и т.д., недавно заявил, что экранизации почти всегда хуже книг.