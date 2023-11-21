Джордж Мартин говорит о 8 сериалах из цикла «Игра престолов» и пишет «Ветра зимы» со скоростью 0 страниц в год

Джордж Р. Р. Мартин сказал в интервью, что он написал 1100 страниц книги «Ветра зимы» из серии «Песни льда и пламени», по которым создана «Игра престолов» – столько же, сколько он написал на декабрь 2022 года. Также Мартин сообщил, что в планах не только «Дом дракона», а еще восемь сериалов «Игры престолов».

«Основное, что я на самом деле пишу, это то же самое… Я хотел бы писать так же быстро, как [автор «Последнего королевства» Бернард Корнуэлл], но я опоздал на 12 лет с этим проклятым романом, и я борюсь с этим».

«Я написал около 1100 страниц, но впереди еще сотни. Это огромная книга. Возможно, я должен был начать писать меньшие книги, когда начинал это, но это тяжело. Это главное, что занимает большую часть моей трудовой жизни».

В декабре 2022 года Мартин говорил, что он создал «приблизительно 1100-1200 страниц», и осталось 400 или 500. Почти год спустя у автора осталось столько же работы.

Конечно, ни один писатель не создает идеального первого черновика – написание «Ветров зимы» также включает перечитывание, переписывание, редактирование, планирование и т.д., поэтому есть много работы и без увеличения общего количества страниц. Но все же скорость поражает.

Мартин сказал, что в октябре 2022 года книга была готова примерно на три четверти, отметив, что он полностью закончил истории некоторых персонажей, но должен еще вплести в них другие «ветви». Однако общий прогресс «Ветров зимы» стал источником постоянных приколов в окололитературном сообществе, и даже сам автор участвует в шутках.

Впервые окно выпуска «Ветров зимы» обозначилось в 2011 году, когда вышла предыдущая книга «Танец с драконами». Тогда Мартин сказал, что в завершение в хорошем темпе понадобится три года – книга ожидалась в 2014 году. Но, как видим, что-то пошло совсем не так.

Кроме книги, Джордж Мартин также работает с HBO над сериалами из цикла «Игра престолов». «Дом дракона» вскоре получит второй сезон, а другой сериал, под названием «Истории о Данке и Эгге», только что получил разрешение. По словам Мартина, это один из 8 (!) запланированных новых сериалов, однако это не означает, что все они получили зеленый свет и точно будут выпущены – HBO и Мартин сейчас исследуют возможности.

«Истории о Данке и Эгге» сосредоточены на жизни рыцаря по имени сэр Данкан Высокий и его оруженосца из рода Дейнерис, Эйгона V Таргариена. Другие спин-оффы, в частности, включают «10 000 кораблей», о событиях за 1000 лет до «Игры престолов», «Сноу» и «Морскую змею», о доме Веларион и его главе, лорде Корлисе.

Источник: IGN