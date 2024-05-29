Создатель «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин говорит, что телеадаптации хуже книг «в 999 из 1000 случаев»

Автор цикла фэнтезийных романов «Песнь льда и огня», который лег в основу хитового сериала HBO «Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин раскритиковал в своем блоге теле- и киноадаптации книг.

«Куда ни глянь, повсюду есть много сценаристов и продюсеров, которые стремятся взять отличные истории и «сделать их своими». Кажется, не имеет значения, был ли там вообще автор исходного материала», — пишет Мартин.

В качестве примера писатель привел сериал «Песочный человек», которым Netflix адаптировал серию комиксов Sandman Нила Геймана, хотя и не уточнил, что именно не так было с экранизацией.

«Независимо от того, насколько велик этот писатель, независимо от того, насколько великолепна книга, всегда есть кто-то, кто думает, что он может сделать лучше, стремится взять историю и «улучшить» ее», — продолжил Мартин. «Книга есть книга, фильм есть фильм», — скажут они вам, как будто говорят что-то глубокое. И делают историю своей, но не делают ее лучше».

Автор «Игры престолов» добавил, что в адаптациях «история ухудшается в 999 случаях из 1000» и в то же время отметил, что эти единичные случаи получаются действительно достойными — как в случае с адаптацией «Сёгун». Мартин сказал, что читал книгу Джеймса Клавелла, когда она была выпущена в 1975 году, а также смотрел первую адаптацию 1980-х — «знаменательную веху», которая не нуждалась в новой версии, по мнению писателя (которое он, собственно, изменил после просмотра сериала FX).

«Рад, что они это сделали. Новый Сёгун великолепен», — написал он. «Лучше, чем версия Чемберлена, спросите вы? Хм, я не знаю. Я не смотрел мини-сериал 1980 года с, ну, 1980 года. Этот тоже был отличным».

Он добавил, что старая и новая версии имеют некоторые значительные различия — в частности субтитры, которые делают японский диалог понятным для англоязычного зрителя, однако обе по своему верны роману Клавелла.

«Я думаю, автор был бы доволен. Как старые, так и новые сценаристы уважали исходный материал и дали нам потрясающие адаптации, противостоящие импульсу «сделать это своим».

Телеадаптация собственных книг Мартина, сериал «Игра престолов», хотя и скромно стартовал, но впоследствии стал одним из самых популярных шоу на HBO. Количество зрителей увеличивалось с каждым последующим сезоном — причем 8-й стал самым популярным с 46 млн просмотров.

На момент выхода 7 и 8 сезонов, сериал уже превзошел события оригинального романа Мартина, поэтому создатели не имели исходного материала и пытались завершить собственноручно ряд сюжетных линий (в том числе противостояние с Королем Ночи и избрание нового правителя Вестероса) — и этот финал не слишком пришелся по душе зрителям. В недавнем интервью шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс заявили, что рассчитывали на лучшие реакции.

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Ранее Джордж Р. Р. Мартин анонсировал сразу 8 сериалов из вселенной «Игры престолов». Летом ожидаем уже второй сезон «Дома дракона», также в этом году стартует разработка «Рыцаря семи королевств» — сериала, основанного на новеллах о Рыцаре Дунке (Сэр Дункан Высокий — впоследствии Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосце Эгге (впоследствии короля Эйгона V Таргариена).

HBO также сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов»).

Что касается прямого сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу, то его отменили — из-за нехватки исходного материала, что звучит довольно иронично на фоне заявлений Мартина.