«Неглавные трейлеры» Супербоула-2023: лучшая реклама и музыкальное выступление Рианны

Помимо самого спортивного выступления и демонстрации трейлеров грядущих фильмов Супербоул также привлекает внимание выступлением звёзд. В этом году в перерыве между таймами Супербоула — 2023 зрителей развлекала Рианна в рамках шоу Apple Music Super Bowl LVII. Напомним, в прошлом году Apple стала новым спонсором музыкального шоу Супербоула — компания будет платить по $50 млн за каждый номер.

Помимо выступления Рианны зрителей также развлекали демонстрацией оригинальной и временами весёлой рекламы, которая также иногда привлекает к участию звёзд шоубизнеса.

Например, для рекламного ролика Big Game Paramount+ привлекли Сильвестра Сталлоне и его дочерей Софию, Скарлет и Сикстину. А ещё в ролике можно встретить других известных персонажей, таких как Дора-исследовательница, капитан Пайк, энсин Беккет Маринер, лейтенант Дэнгл, а также Бивис и Батт-Хед.

В рекламе Busch Light певица и автор песен Сара Маклахлан пародирует свою рекламу ASPCA.

В рекламе Dunkin большая часть времени уделена Бену Аффлеку. И совсем немного – Дженнифер Лопес.

Предлагаем ознакомиться и с другими интересными рекламными роликами Супербоула — 2023.