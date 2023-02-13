Флэш, Индиана Джонс и Стражи Галактики 3 – Лучшие трейлеры с Супербоула 2023

Суперкубок – это не только сражение двух спортивных команд за главный приз, но ещё и отличная возможность продемонстрировать трейлеры новых фильмов, которые выйдут в прокат в первом полугодии. Остановимся на наиболее интересных трейлерах, показанных в рамках Супербоула 2023.

Флэш

Первый полнометражный фильм о сверхбыстром супергерое Флэше. Барри Аллен пытается вернуться во времени, чтобы предотвратить убийство своей матери, что приводит к последствиям для его временной линии. Фильм выходит в прокат 16 июня 2023 года.

Форсаж X

Предпоследний фильм серии, «Форсаж X», обещает, что «конец пути начинается». Трейлер намекает, что кто-то может не вернуться после этого насыщенного и зрелищного заезда. Подробнее о фильме «Форсаж X» мы рассказывали в предыдущем материале. Премьера фильма «Форсаж X» запланирована на 19 мая.

65

После катастрофы на неизвестной планете пилот Миллс выясняет, что он на самом деле оказался на Земле… 65 миллионов лет назад. Теперь ему вместе с ещё одной выжившей, Коа, предстоит пройти через неизвестную местность, кишащую опасными доисторическими существами. Фильм выходит в прокат 10 марта.

Крик 6

Очередной фильм переносит выживших героев «Крика 5» в Нью-Йорк. Но и здесь их подстерегает опасность с маской на лице. Премьера фильма «Крик 6» запланирована на 10 марта 2023 года. Ранее мы более подробно писали о нём.

Air

Фильм Бена Аффлека рассказывает историю руководителя Nike, который подписал контракт с Майклом Джорданом ещё до того, как он стал одним из величайших игроков в истории НБА. Премьера запланирована на 5 апреля 2023 года.

Трансформеры: Время Звероботов

В фильме появляются три новые фракции: Максималы (потомки автоботов и соперники Предаконов), Предаконы (трансформеры, превращающиеся в зверей) и Терраконы (оживленные мертвые трансформеры, своеобразные работы-зомби). В центре сюжета окажется Оптимус Прайм в классическом образе первого поколения, недавно прилетевшего на Землю. Фильм выйдет в прокат 9 июня.

Индиана Джонс и циферблат судьбы

В пятой части франшизы Харрисон Форд снова вступает в сражение с нацистами. В фильме покажут персонажа в пожилом и зрелом возрасте. Фильм выйдет в прокат 30 июня.

Крид 3

Фильм станет продолжением «Крида» и «Крида 2», а также девятым фильмов во франшизе «Рокки». В этот раз прошлое настигнет главных героев, что снова выльется в зрелищное сражение на ринге. Прокат в кинотеатрах начинается 3 марта.

Стражи Галактики 3

Герои-неудачники приспосабливаются к обыденности на космической станции Нидения. Однако вскоре их жизни переворачиваются с ног на голову из-за отголоска бурного прошлого Ракеты. Питер Квилл должен снова объединить команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Выход фильма в прокат запланирован на 5 мая.