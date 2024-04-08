У Boeing снова проблемы — самолет 737 потерял крышку двигателя во время взлета в аэропорту Денвера

К счастью, обошлось без пострадавших — всех пассажиров пересадили на другой самолет, который доставил их в пункт назначения с задержкой на 3 часа.

У самолета Boeing 737-800, который принадлежит компании Southwest Airlines, во время взлета из международного аэропорта Денвера в воскресенье отпала крышка двигателя, немного задев закрылок. Сейчас Федеральное авиационное управление расследует инцидент, в авиакомпании пока не предоставили информации о том, когда в последний раз проводилось техническое обслуживание самолета и его двигателя.

«Наши группы технического обслуживания проверяют самолет», — сказали в Southwest Airlines.

В Boeing сослались на заявление Southwest, когда сайт CNBC попросил о комментарии.

Пострадавший самолет Southwest Airlines — старшая, чем реактивные Max, модель Boeing 737, которая была запущена в эксплуатацию в июне 2015 года.

Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl — Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 7, 2024

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Boeing, которая вместе с нидерландской компанией Airbus доминирует на рынке коммерческих самолетов, столкнулась с тщательными проверками по показателям безопасности после смертельных катастроф с участием 737 Max — в 2018 году в Индонезии (погибло 189 человек на борту) и в 2019 году в Эфиопии (погибло 157 человек). В 2021 году Boeing согласилась выплатить $2,5 млрд в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции, чтобы избежать уголовных обвинений в авариях.

Также на прошлой неделе Southwest прервала рейс 737-800 в техасском международном аэропорту после того, как экипаж сообщил о проблемах с двигателем.

В январе у одного из самолетов Boeing прямо во время полета на высоте 5 км отпала дверь аварийного выхода. В предварительном отчете Национального совета по безопасности на транспорте США указано, что инцидент произошел из-за того, что отсутствовали четыре ключевых болта, предназначенные для фиксации двери.

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Проблемы с контролем качества в Boeing переросли в проблемы безопасности, замедлив поставки новых самолетов Max. Такие крупные американские клиенты, как Southwest и United, говорят, что паузы также повлияли на их планы развития.

В прошлом месяце генеральный директор Boeing Дэйв Калхун заявил, что уйдет в отставку до конца года. Также компания заменила председателя правления и исполнительного директора подразделения коммерческих самолетов.

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