У Boeing снова проблемы — самолет 737 потерял крышку двигателя во время взлета в аэропорту Денвера

К счастью, обошлось без пострадавших — всех пассажиров пересадили на другой самолет, который доставил их в пункт назначения с задержкой на 3 часа.

У самолета Boeing 737-800, который принадлежит компании Southwest Airlines, во время взлета из международного аэропорта Денвера в воскресенье отпала крышка двигателя, немного задев закрылок. Сейчас Федеральное авиационное управление расследует инцидент, в авиакомпании пока не предоставили информации о том, когда в последний раз проводилось техническое обслуживание самолета и его двигателя.

В Boeing сослались на заявление Southwest, когда сайт CNBC попросил о комментарии.

Пострадавший самолет Southwest Airlines — старшая, чем реактивные Max, модель Boeing 737, которая была запущена в эксплуатацию в июне 2015 года.

Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 7, 2024