Технологии Новости 08.01.2024 в 08:43 comment views icon

США приостанавливает эксплуатацию сотен самолетов Boeing 737 — у одного просто во время полета отпала дверь аварийного выхода

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Самолет Boeing 737 Max 9 стартовал в пятницу из Портленда, штат Калифорния, и, находясь на высоте 5 км, внезапно потерял часть фюзеляжа, зарезервированную для дополнительных дверей.

«Я открываю глаза, и первое, что вижу, — это кислородная маска прямо передо мной», — сказала 22-летняя пассажирка Ви Нгуен из Портленда в комментарии The New York Times. «Смотрю налево, а стены сбоку нет».

К счастью, через 20 минут после взлета пилоты смогли успешно приземлить транспорт со всеми 171 пассажиром и 6 членами экипажа на борту, хотя некоторые получили легкие травмы.

Самолет был новым и прошел сертификацию в ноябре; в том же месяце он начал коммерческую эксплуатацию и совершил 145 полетов. Федеральное авиационное управление приказало приостановить работу 171 самолета Boeing 737 Max 9 на время проведения проверки, которые сейчас эксплуатируются на территории или вне США.

Эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max уже прекращали почти на два года после катастрофических инцидентов в 2018 году в Индонезии (погибли 189 человек на борту) и в 2019 году в Эфиопии (погибли 157 человек). В 2021 году Boeing согласилась выплатить $2,5 млрд в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции во избежание уголовных обвинений в авариях.

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Дополнительные двери обычно устанавливают недорогие авиакомпании, которые используют больше пассажирских мест и нуждаются в дополнительном пути для эвакуации. Однако обычно они деактивированы в самолетах, где пассажирских мест меньше, как в случае с авиакомпанией Alaska Airlines. Фюзеляж (корпус летательного аппарата) и соответствующую заглушку для дополнительных дверей для самолета изготовляла компания Spirit AeroSystems, которая отделилась от Boeing в 2005 году.

По данным поставщика авиационных данных Cirium, Alaska Airlines и United Airlines — единственные авиакомпании США, использующие Max 9. Alaska отменила 160 или 20% запланированных рейсов и добровольно приостановила использование 65 самолетов Boeing Max 9 для проведения проверки, тогда как United отменила 115 рейсов или 4% вылетов и приостановила эксплуатацию 45 самолетов для проверки, однако впоследствии возобновила полеты с 33 из них.

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«Безопасность является нашим приоритетом, и мы сожалеем о влиянии, которое это событие имело на наших клиентов и их пассажиров», — заявила Джессика Коваль, представитель Boeing. «Мы согласны и полностью поддерживаем решение FAA потребовать немедленной проверки самолетов 737-9 с той же конфигурацией, что и пострадавший самолет».

На прошлой неделе Boeing заявила, что призывает авиакомпании проверить все самолеты 737 Max на предмет возможного ослабления болта в системе управления рулем.

Из почти 2,9 миллиона рейсов, запланированных во всем мире на январь, 4,3% должны были состояться с использованием самолетов Max 8, а 0,7% — с использованием Max 9. По данным Boeing, Max — самый популярный самолет в истории компании, на который приходится пятая часть всех заказов, начиная с 1995 года.

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