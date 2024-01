США приостанавливает эксплуатацию сотен самолетов Boeing 737 — у одного просто во время полета отпала дверь аварийного выхода

Самолет Boeing 737 Max 9 стартовал в пятницу из Портленда, штат Калифорния, и, находясь на высоте 5 км, внезапно потерял часть фюзеляжа, зарезервированную для дополнительных дверей.

К счастью, через 20 минут после взлета пилоты смогли успешно приземлить транспорт со всеми 171 пассажиром и 6 членами экипажа на борту, хотя некоторые получили легкие травмы.

‘We are very, very fortunate here that this didn’t end up in something more tragic,’ National Transportation Safety Board Chair Jennifer Homendy said after a cabin panel blew out on an Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 https://t.co/UJPMs0oQQ1 pic.twitter.com/TWJSzATjw1

— Reuters (@Reuters) January 7, 2024