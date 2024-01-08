США приостанавливает эксплуатацию сотен самолетов Boeing 737 — у одного просто во время полета отпала дверь аварийного выхода

Самолет Boeing 737 Max 9 стартовал в пятницу из Портленда, штат Калифорния, и, находясь на высоте 5 км, внезапно потерял часть фюзеляжа, зарезервированную для дополнительных дверей.

«Я открываю глаза, и первое, что вижу, — это кислородная маска прямо передо мной», — сказала 22-летняя пассажирка Ви Нгуен из Портленда в комментарии The New York Times. «Смотрю налево, а стены сбоку нет».

К счастью, через 20 минут после взлета пилоты смогли успешно приземлить транспорт со всеми 171 пассажиром и 6 членами экипажа на борту, хотя некоторые получили легкие травмы.

‘We are very, very fortunate here that this didn’t end up in something more tragic,’ National Transportation Safety Board Chair Jennifer Homendy said after a cabin panel blew out on an Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 https://t.co/UJPMs0oQQ1 pic.twitter.com/TWJSzATjw1 — Reuters (@Reuters) January 7, 2024

Самолет был новым и прошел сертификацию в ноябре; в том же месяце он начал коммерческую эксплуатацию и совершил 145 полетов. Федеральное авиационное управление приказало приостановить работу 171 самолета Boeing 737 Max 9 на время проведения проверки, которые сейчас эксплуатируются на территории или вне США.

Эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max уже прекращали почти на два года после катастрофических инцидентов в 2018 году в Индонезии (погибли 189 человек на борту) и в 2019 году в Эфиопии (погибли 157 человек). В 2021 году Boeing согласилась выплатить $2,5 млрд в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции во избежание уголовных обвинений в авариях.

Дополнительные двери обычно устанавливают недорогие авиакомпании, которые используют больше пассажирских мест и нуждаются в дополнительном пути для эвакуации. Однако обычно они деактивированы в самолетах, где пассажирских мест меньше, как в случае с авиакомпанией Alaska Airlines. Фюзеляж (корпус летательного аппарата) и соответствующую заглушку для дополнительных дверей для самолета изготовляла компания Spirit AeroSystems, которая отделилась от Boeing в 2005 году.

По данным поставщика авиационных данных Cirium, Alaska Airlines и United Airlines — единственные авиакомпании США, использующие Max 9. Alaska отменила 160 или 20% запланированных рейсов и добровольно приостановила использование 65 самолетов Boeing Max 9 для проведения проверки, тогда как United отменила 115 рейсов или 4% вылетов и приостановила эксплуатацию 45 самолетов для проверки, однако впоследствии возобновила полеты с 33 из них.

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«Безопасность является нашим приоритетом, и мы сожалеем о влиянии, которое это событие имело на наших клиентов и их пассажиров», — заявила Джессика Коваль, представитель Boeing. «Мы согласны и полностью поддерживаем решение FAA потребовать немедленной проверки самолетов 737-9 с той же конфигурацией, что и пострадавший самолет».

На прошлой неделе Boeing заявила, что призывает авиакомпании проверить все самолеты 737 Max на предмет возможного ослабления болта в системе управления рулем.

Из почти 2,9 миллиона рейсов, запланированных во всем мире на январь, 4,3% должны были состояться с использованием самолетов Max 8, а 0,7% — с использованием Max 9. По данным Boeing, Max — самый популярный самолет в истории компании, на который приходится пятая часть всех заказов, начиная с 1995 года.