



Немецкий автопроизводитель Porsche анонсировал выход обновленных электромобилей Porsche Taycan и Taycan Cross Turismo 2022 модельного года. Начиная с сентября текущего года новые владельцы получат улучшенные по ряду параметров автомобили.

В частности, благодаря техническим улучшениям платформы инженерам удалось увеличить повседневный запас хода электромобилей Porsche Taycan. К примеру, при движении в режимах небольших нагрузок по программам Normal и Range передний электромотор у полноприводных моделей практически полностью отключается от трансмиссии и обесточивается. При движении накатом и на стоянке на обе оси вообще не поступает никакой момент, что позволяет сократить потери на сопротивление движению. Только если водителю требуется больше мощности или он задействует другую программу, двигатели снова подключаются. Также были усовершенствованы система управления тепловым режимом и функции зарядки. Система Turbo Charging Planner позволяет заряжать высоковольтную батарею при более высокой температуре, чем ранее, в результате скоростная зарядка производится быстрее.

Новая опциональная система Remote Park Assist позволяет управлять со смартфона постановкой автомобиля на парковку и выездом с нее. При этом водителю не нужно находиться за рулем Taycan. Автоматическое управление возможно на параллельных и перпендикулярных парковках, а также в гаражах. Система автоматически распознает свободные парковочные места и измеряет их с помощью ультразвуковых датчиков и камер. Если места достаточно, то водитель может инициировать процесс парковки через приложение Porsche Connect и выйти из автомобиля. В качестве подтверждения того, что он отслеживает процесс, водитель удерживает нажатой соответствующую кнопку в приложении на смартфоне. Активная система помощи при парковке самостоятельно вращает руль и управляет движением автомобиля вперед и назад. Если отпустить кнопку, Taycan остановится.

Новые Taycan оснащаются шестым поколением коммуникационной системы Porsche Communication Management (PCM). В дополнение к Apple Car Play теперь РСМ поддерживает и Android Auto. Наряду с iPhone коммуникационная система теперь может работать также и со смартфонами на Android. Некоторыми функциями телефона и приложениями для смартфона, которые не влияют на безопасность движения, теперь можно управлять с помощью PCM 6.0 или голосового ассистента Google. Кроме того, система голосового управления Voice Pilot еще лучше понимает естественную речь. Спутниковая навигационная система использует при поиске объектов инфраструктуры (Points of Interests, POI) в первую очередь онлайн-поиск и отображает информацию в более наглядном виде. Слегка были переработаны дизайн и концепция управления. На левой стороне центрального дисплея теперь вместо трех находятся пять позиций меню. Иконки можно расположить в индивидуальном порядке.

В 90-е годы прошлого века компания Porsche ввела в свою программу яркие цвета, которые быстро приобрели у клиентов культовый статус и пользуются особым спросом у любителей таких олдтаймеров, как, например, Porsche 964. Теперь эти броские цвета отмечают свое возвращение. В рамках стратегии подразделения Porsche Exclusive Manufaktur, направленной на проявление большей индивидуальности, для Taycan наряду с 17 серийными цветами кузова предлагаются также лакокрасочные покрытия по программам «Выбор цвета» или «Расширенный выбор цвета». Первая опция предусматривает возможность выбора цвета из 63 дополнительных вариантов. Среди них типичные для марки цвета Moonlight Blue Metallic, Acid Gren, Ruby Star, Riviera Blue или Viola Metallic. Опция «Расширенный выбор цвета» предоставляет клиенту практически безграничную свободу выбора лакокрасочного покрытия.

Отметим, что в первом полугодии текущего года клиенты бренда приобрели почти 20,000 электромобилей Porsche Taycan, что лишь немного ниже показателя продаж всего 2020 года.

Источник: Porsche