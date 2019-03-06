Компактный электрокроссовер Audi Q4 e-tron получил платформу VW MEB, два электродвигателя мощностью 225 кВт, батарею на 82 кВтч и запас хода 450 км по циклу WLTP [Женева 2019]

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Как и предполагалось, компания Audi привезла в Женеву концепт компактного электрокроссовера Audi Q4 e-tron, который должен составить конкуренцию еще не анонсированному Tesla Model Y. Во время выставки представители компании сообщили, что серийная версия данной модели будет выпущена на рынок уже в конце 2020 года, став пятым по счету электромобилем бренда.

Электрокроссовер Audi Q4 e-tron основан на модульной платформе VW MEB материнского концерна Volkswagen, а не на фирменной архитектуре PPE (Premium Platform Electric), созданной совместно Audi и Porsche. Он оснащается двумя электродвигателями, установленными на передней и задней оси, которые обеспечивают фирменный полный привод «quattro».

Мощность заднего двигателя составляет 150 кВт (204 л.с.), крутящий момент — 310 Нм, для переднего двигателя эти параметры составляют 75 кВт (102 л.с.) и 150 Нм соответственно. Таким образом суммарно Audi Q4 e-tron может рассчитывать на 225 кВт (306 л.с.) мощности. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

В типичной ситуации электромобиль использует только задний синхронный электродвигатель, однако если водителю необходимо больше мощности, то в работу включается асинхронный электродвигатель на передней оси. Электронная система автоматически распределяет тягу по осям, обеспечивая оптимальный крутящий момент для конкретных дорожных условий.

Интегрированная в пол батарея емкостью 82 кВтч и весом 510 кг обеспечивает запас хода на уровне 450 км по измерительному циклу WLTP. Аккумуляторы поддерживают скоростную зарядку на мощности вплоть до 125 кВт, в результате за 30 минут зарядки ее можно зарядить до 80% емкости. Привод и батарея оснащаются комплексной системой терморегулирования (thermal management) с тепловым насосом.

Дизайн модели Audi Q4 e-tron однозначно указывает на принадлежность к «электрической» линейке бренда. Длина электромобиля составляет 4590 мм, колесная база — 2770 мм, ширина — 1900 мм, высота 1610 мм (для сравнения, более крупный Audi e-tron располагает размерами 4900x1935x1615 мм и колесной базой 2928 мм).

Виртуальная приборная панель с основными показателями движения расположена за рулевым колесом, над ним выводятся дополнительные данные с помощью проекционного дисплея, а справа от водителя установлен 12,3-дюймовый дисплей для работы с информационно-развлекательной и другими системами автомобиля.

Напомним, что Audi собирается вывести на рынок двенадцать полностью электрических моделей к 2025 году. Первым станет электрокроссовер Audi e-tron, продажи которого уже стартовали. До конца текущего года немецкий автопроизводитель представит модель Audi e-tron Sportback, а также запустит в Китае производство локальной модели Audi Q2L e-tron. Серийная версия концепта Audi e-tron GT будет анонсирована во второй половине 2020 года, вместе с серийной версией компактного кроссовера Audi Q4 e-tron. Таким образом, к концу 2020 года Audi будет присутствовать во всех основных сегментах рынка.

Источник: Audi