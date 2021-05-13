Немцы представили концепт электрического минивэна Mercedes-Benz Concept EQT (но первым на рынок в 2022 году выйдет его ДВС-версия)

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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил очередной концепт из семейства электрических моделей EQ, которым стал компактный минивэн Concept EQT. Интересно, что первым на рынок уже в следующем году выйдет ДВС-вариант модели Mercedes-Benz T-Class, а электромобиль на его основе под именем Mercedes-Benz EQT появится в продаже позже (без конкретного указания сроков).

Премиальный минивэн EQT будет более компактным (4945x1863x1826 мм), чем родственная модель EQV (5140-5370 мм), и будет изначально направлена на частных пользователей и семьи, а не на коммерческий сегмент, как Mercedes-Benz Citan.

Именно поэтому разработчики сосредоточились на стильном дизайне, комфортном интерьере и цифровом интерфейсе MBUX, повышающих удобство ежедневной эксплуатации. К примеру, новинка с панорамной крышей получит сдвигающиеся двери с обеих сторон корпуса, что упрощает посадку пассажиров и облегчает доступ к салону.

Третий ряд сидений можно использовать для перевозки пассажиров или полностью снять его, увеличив полезный объем багажника для перевозки объемных грузов.

К сожалению, создатели Mercedes-Benz EQT пока не озвучили его технические характеристики, но если ориентироваться на вышеупомянутую модель Mercedes-Benz EQV, то новинка может получить мощность около 150 кВт, батарею на 90-100 кВтч и запас хода порядка 400 км.

Источник: Mercedes-Benz