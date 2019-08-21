Mercedes-Benz представил серийную версию электрического минивэна Mercedes-Benz EQV с мощностью 150 кВт, батареей на 90 кВтч и запасом хода 405 км





Немецкий автопроизводитель представил серийную версию электрического пассажирского минивэна Mercedes-Benz EQV, концепт которого был анонсирован еще в марте текущего года на Женевском автосалоне под обозначением Concept EQV. Широкая публика сможет увидеть новинку уже в сентябре на Франкфуртском автошоу, а собирать ее будут на том же заводе в Испании, где производят Mercedes-Benz V-Class/Vito.

Электродвигатель, редуктор, система охлаждения и блок электроники собраны в одном компактном модуле (electric drive train, eATS), размещенном над передней осью. Пиковая мощность двигателя составляет 150 кВт (204 л.с.) при моменте 362 Нм, что позволяет этому переднеприводному электромобилю разгоняться до 160 км/ч.

Аккумуляторная батарея размещена в полу Mercedes-Benz EQV, что позволяет максимально снизить центр тяжести минивэна и увеличить полезный объем салона. Ее емкость составляет 90 кВтч, чего достаточно для запаса хода на уровне 405 км. Модель также поддерживает рекуперацию, причем водитель может гибко настроить ее уровень с помощью лепестков под рулем или положиться на автоматическую систему, которая сама выберет необходимый уровень рекуперации, основываясь на данных о трафике, дорожных знаках и информации от радаров и камер.

Электромобиль располагает встроенным зарядным преобразователем с жидкостным охлаждением мощностью 11 кВт. Время полного заряда от стандартной сети занимает менее 10 часов, на скоростных зарядках мощностью 110 кВт батарею можно зарядить с 10% до 80% менее, чем за 45 минут. Зарядный разъем размещен на левой части переднего бампера, что не выглядит слишком удобным решением.

Дизайн минивэна EQV с выразительной LED-светотехникой выполнен в стилистике электрической линейки EQ и вместе с тем в нем сразу узнается классический Mercedes-Benz. В салоне установлены шесть раздельных сидений (количество мест можно увеличить до 7-8), которые позволяют использовать модель и в качестве решения для большой семьи и в качестве «шаттла» для групповых корпоративных поездок. Приборная панель выполнена на основе фирменной системы Mercedes-Benz User Experience (MBUX) с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой голосовых команд.

Напомним, что уже к 2022 году весь легковой модельный ряд Mercedes-Benz, начиная от компактных моделей и заканчивая крупными кроссоверами, будет электрифицирован в той или иной форме (гибриды EQ Boost, подключаемые гибриды, электромобили). В частности, компания Daimler AG уже представила серийный электрокроссовер Mercedes-Benz EQC, а также концепты компактного хэтчбека Mercedes EQA и полноразмерного кроссовера Mercedes EQ.

Источник: Mercedes-Benz