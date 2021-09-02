



Немецкая компания BMW представила концепт двухколесного электрического средства передвижения, который представляет собой нечто среднее между скутером и мотоциклом. Модель BMW Motorrad Concept CE 02 позиционируется как компактное средство передвижения для экологичного использования на улицах больших городов. Целевая аудитория — молодые люди с любовью к технологиям, которые ранее не пользовались мотоциклами, но открыты к новому опыту.

BMW Motorrad Concept CE 02 отличается футуристичным дизайном, что типично для данной линейки двухколесных концептов. Вес модели составляет порядка 120 кг, при этом она комплектуется электродвигателем мощностью всего 11 кВт / 15 л.с. Такая мощность позволяет управлять скутером при наличии начальных прав A1 (ECE) и разгоняться до 90 км/ч. Запас хода от батареи неназванной мощности составляет 90 км, чего более чем достаточно для поездок по городу.

Электроскутер оснащается всем необходимым для езды по дорогам общего пользования, включая фару, задние огни и поворотники на основе LED, а также цветной экран с необходимой для водителя информацией. Создатели модели также разработали специальные мотокуртки, которые отличаются «прозрачным» дизайном и защитными свойствами.





Отметим, что в данный момент BMW Motorrad Concept CE 02 является концептом, но с учетом опыта BMW Motorrad Definition CE 04, который менее чем за год превратился из концепта в серийную модель BMW CE 04, аналогичная судьба скорее всего ждет и BMW Motorrad Concept CE 02 (BMW CE 02).

Источник: BMW