Немцы представили футуристичный электроскутер BMW CE 04 с «максималкой» 120 км/ч, продажи стартуют в 2022 году по цене от €11,990





Немецкая компания BMW представила серийный электроскутер BMW CE 04, предвестником которого послужили концепты BMW Motorrad Concept Link (2017) и BMW Motorrad Definition CE 04 (2020). В компании также заявили, что все новые модели BMW Motorrad для города будут исключительно электрическими.

Электроскутер BMW CE 04 оснащается электрическим двигателем мощностью 42 л.с., который обеспечивает разгон с 0 до 50 км/ч за 2,6 секунды. В классе транспортных средств L3e-A1 с ограниченными характеристиками двигателя водителю доступна мощность 31 л.с., при этом максимальная скорость в обоих случаях составляет 120 км/ч. Емкость аккумулятора нового электроскутера составляет 8,9 кВтч (60,6 Ач), он обеспечивает запас хода около 130 км (или 100 км – в версии с пониженной мощностью).

Синхронный электромотор BMW CE 04 оснащен постоянными магнитами и установлен в пределах рамы, между аккумулятором и задним колесом. Аналогичные электромоторы используются, к примеру, в гибридной модели BMW 225xe Active Tourer. Разработчики создали особый тип рекуперации для каждого режима вождения, включая имитацию торможения двигателем, знакомого по мотоциклам с ДВС.

В модели также используется специальная система контроля температур, которая не дает чрезмерно остывать батарее зимой и нагреваться летом, обеспечивая оптимальную температуру за счет пластины-теплообменника с продольными ребрами.

Зарядить батарею можно посредством встроенного зарядного устройства мощностью 2,3 кВт как от бытовой розетки, так и от настенного модуля или общественной зарядной станции. Зарядка батареи от 0 до 100% занимает 4 часа 20 минут, а благодаря опциональному скоростному зарядному устройству мощностью до 6,9 кВт это время можно сократить до 1 часа 40 минут. В случае, когда нужно пополнить запас аккумулятора от 20% до 80%, время зарядки посредством скоростного зарядного устройства достигает 45 минут.

Уже в стандартном оснащении водитель BMW CE 04 может выбрать один из трех режимов вождения: ECO, Rain и Road. Система контроля устойчивости, доступная для нового BMW CE 04, сравнима с системой ASC, которая устанавливается на мотоциклы BMW с ДВС. Система контроля устойчивости ограничивает крутящий момент силовой установки в зависимости от наличия и степени пробуксовки заднего колеса. Кроме того, ASC препятствует блокировке заднего колеса во время интенсивной рекуперации и при движении по дорожному полотну с низким коэффициентом сцепления. Опциональная система DTC обеспечивает еще большую безопасность при ускорении, особенно во время кренов.

Стандартное оснащение нового BMW CE 04 включает в себя цветной 10,25-дюймовый дисплей с разрешением Full HD разрешением (1920х720 пикселей) и встроенной навигацией. В дополнение к стандартным возможностям подключения и навигации, отображаемой на панели приборов, новый BMW CE 04 предлагает телефонию с интеграцией смартфона. Мобильное устройство можно разместить в вентилируемом отсеке, который защищен от влаги, а для зарядки аккумулятора смартфона предусмотрен USB-разъем.

Новый электроскутер BMW CE 04 предлагает три пакета оснащения. Помимо дизайна экстерьера Avantgarde, который включает в себя ряд стилистических акцентов, доступны пакет Comfort и Dynamic. Пакет Comfort добавляет к оснащению сиденье повышенного комфорта с подогревом и обогрев ручек. В свою очередь, пакет Dynamic содержит системы ABS Pro, DTC и Headlight Pro, а также режим движения Dynamic. Продажи серийной модели стартуют в 2022 году по цене от €11,990.

Источник: BMW