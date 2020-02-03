Немецкий художник устроил виртуальные пробки в Google Maps с помощью… заполненной смартфонами тележки

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Художник-концептуалист Саймон Векерт (Simon Weckert) из Берлина придумал весьма нетривиальный способ «взлома» Google Maps с целью привлечения внимания общественности к степени влияния популярного картографического сервиса на жизнь людей. Точнее, он хотел показать влияние виртуальных карт на реальный мир.

В рамках соответствующего эксперимента автор сложил в тележку 99 б/у смартфонов с запущенной навигацией Google Maps, а затем медленно прошелся с ней по мосту Шилингбрюке через реку Шпрее. Через весьма короткое время после этого на участке, по которому прошелся Саймон Векерт с тележкой, на картах Google Maps «вырисовалась» серьезная пробка со скоростью движения транспорта около 4 км/ч.

Использующиеся для отслеживания движения транспорта алгоритмы Google Maps приняли тележку со смартфонами за высокую концентрацию пользователей, передвигающихся с низкой скоростью, изменив цвет участка дороги с зеленого на красный, соответствующий высокой концентрации транспорта и затрудненному движению.

«Сервис Google Maps коренным образом изменил наше понимание того, что такое карта, каким должно быть взаимодействие с картами, каковы их технологические ограничения и как они выглядят. Таким образом, Google Maps вносит виртуальные изменения в реальном городе… Приложения вроде Uber функционируют через интерфейсы с Google Maps и создают новые формы цифрового капитализма и меркантилизма. Без этих карт системы каршеринга, новые приложения для такси, системы проката велосипедов и онлайн-услуги транспортных агентств, такие как Uber, были бы немыслимы. С помощью своих инструментов геолокации Google создала платформу, которая позволяет пользователям и компаниям по-новому взаимодействовать с картами. Это означает, что следует пересмотреть аспекты контроля власти с точки зрения картографии. Каково соотношение между созданием благоприятных условий и методами контроля со стороны Google? Может быть, этот сервис сам функционирует как диспозитивная сеть, определяющая поведение, мнения и образы живых существ, при этом завладев властью и контролируя знание в частном порядке?». Саймон Векерт, художник-концептуалист из Берлина.

Что же, будем надеяться, что Google внесет соответствущие изменения в работу сервиса, чтобы в будущем предотвратить подобного рода «взломы».

Источник: Simon Weckert