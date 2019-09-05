Непростые кнопочные телефоны. Противоударная Nokia 800 Tough и переиздание легендарной раскладушки Nokia 2720 Flip c Google Assistant





Кроме новых среднебюджетных смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2 с круглой тройной камерой,как мы уже упоминали, HMD Global представила также три простых кнопочных мобильных телефона: Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip и Nokia 110. Впрочем, простым из этой троицы является только Nokia 110, а Nokia 800 Tough и Nokia 2720 Flip очень даже значимые новинки. Начнем с самого простого Nokia 110.

Nokia 110 — эта модель полностью копирует по дизайну и характеристикам Nokia 105 (2019), главным и единственным отличием является камера. Собственно, это самый дешевый кнопочный телефон с камерой. Он оснащается простенькой VGA-камерой и появится на прилавках магазинов в трех цветах (синий, розовый и черный) уже в этом месяце по рекомендованной цене $20.

Nokia 800 Tough — первый противоударный кнопочный телефон Nokia (в ее новой истории). Он вполне может дать фору легендарной Nokia 3310, которая в этом году празднует свое 20-летие. Корпус Nokia 800 Tough выполнен из композитного материала, усилен металлической рамой и заключен в резиновый бампер. Аппарат выдерживает падения с высоты до 1,8 м на бетонную поверхность, без последствий переносит погружения под воду на глубину до 1,5 метров на время до 30 минут (IPX8), защищен от пыли и песка (IP6X) и может работать при диапазоне температур от −20 до +55 градусов.

В качестве программной платформы используется KaiOS, благодаря чему поддерживаются голосовой помощник Google Assistant, карты Google, WhatsApp и другие популярные приложения. Оснащение Nokia 800 Tough включает несенсорный экран диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240×320, SoC Qualcomm 205, 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ флэш-памяти, камеру на 2 Мп, FM-радио, фонарик на 198 люмен и аккумулятор емкостью 2100 мА·ч. Есть возможность установки карточек microSD объемом до 32 ГБ и двух SIM-карт. Также поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS/AGPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 145,4х62,1х16,11 мм при массе 161 г.

Nokia 800 Tough поступит в продажу в начале октября по цене €110. На выбор есть два цвета: Black Steel и Desert Sand.

Nokia 2720 Flip — очередная возрожденная HMD Global легенда. Обновленная версия легендарной раскладушки 2009 года даже сохранила внешний экран для оповещений. В данном случае используется 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 пикселей. Программная платформа здесь тоже KaiOS, так что все современные приложения и сервисы имеются. Что интересно, новинка получила выделенную физическую кнопку для вызова Google Assistant, хотя ее можно переназначить.

Внутренний экран характеризуется диагональю 2,8 дюйма и разрешением 240х320 пикселей. Также в оснащение вошли SoC Qualcomm 205, 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 1500 мА·ч, камера на 2 Мп и FM-приемник. Есть поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS/AGPS и ГЛОНАСС. Размеры Nokia 2720 Flip в сложенном состоянии составляют 104,8х54,5х18,7 мм, в разложенном — 192,7×54,5×11,6 мм.

Nokia 2720 Flip выйдет в середине сентября в черном и сером цветах по цене €89.

Источник: GSM Arena