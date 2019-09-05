Одно лицо на двоих. Среднебюджетные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 с круглыми тройными камерами представлены официально

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На проходящей в эти дни выставке в Берлине выставке IFA 2019 компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов Nokia, как и ожидалось, представила новые среднебюджетные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2, призванные заменить собой прошлогодние Nokia 6.1 и Nokia 7.1. К слову, для HMD Global выставка IFA 2019 стала дебютной.

Внешне Nokia 6.2 и Nokia 7.2 полностью идентичны, отличия между ними сводятся главным образом к платформе и наборе камер. В целом можно рассматривать Nokia 7.2 как улучшенную версию Nokia 6.2.

Nokia 6.2 и Nokia 7.2 получили одинаковые экраны: IPS диагональю 6,3 дюйма разрешением Full HD+ (1080х2280 пикселей, 19:9) с каплевидными вырезами. В обоих случаях есть поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 и технологии конвертации SDR-видео в HDR.

Новые Nokia 6.2 и Nokia 7.2 отказались от поликарбоната и металла, их корпуса изготовлены из композитного материала, который, по словам HMD, вдвое легче алюминия и при этом вдвое крепче поликарбоната. С обеих сторон корпуса новинок оформлены закаленным стеклом Gorilla Glass 3.

Как отмечалось выше, платформы у Nokia 6.2 и Nokia 7.2 разные: в первом используется SoC Snapdragon 636, а во втором — более производительная Snapdragon 660. Оперативной и флэш-памяти у Nokia 6.2 установлено 3/4 и 32/64 ГБ соответственно, а у Nokia 7.2 — 4/6 и 64/128 ГБ соответственно. В обоих есть слот для карточек формата microSD объемом до 512 ГБ, правда гибридный (либо MicroSD, либо вторую SIM-карта).

Отличительной особенностью смартфонов Nokia 6.2 и Nokia 7.2 выступает круглый блок основной камеры, навевающий мысли о Nokia 1020. Как видим, три модуля и вспышка симметрично вписаны в слегка выступающий круглый блок. Но логотип Zeiss можно видеть только на камере Nokia 7.2. Отличия есть и по конфигурации: у Nokia 7.2 основной модуль на 48-мегапиксельном сенсоре формата 1/2″ с пикселями размером 0,8 мкм дополнен объективом с диафрагмой F/1.8. Ему аккомпанируют сверхширокоугольный (13 мм) с углом обзора 118° на 8 Мп и 5-мегапиксельный для оценки глубины сцены. В случае Nokia 6.2 главный модуль основной камеры — 16-мегапиксельный с пикселями 1,0 мкм и широкоугольным объективом 27 мм с диафрагмой F/1.8. Вспомогательные модули такие же, как у Nokia 7.2. Заявлена поддержка множества интеллектуальных режимов, включая Super Night Shot, Super Portrait, AI Scene detection, Smooth Zoom.

У Nokia 7.2 фронтальная камера использует сенсор разрешением 20 Мп и объектив Zeiss с диафрагмой F/2.0, тогда как Nokia 6.2 довольствуется 8-мегаписельным сенсором.

В Nokia 6.2 и Nokia 7.2 установлены аккумуляторы одинаковой емкости — 3500 мА·ч. Но при этом зарядка тут всего 10-ваттная.

Из других общих особенностей стоит отметить сканеры отпечатков пальцев на тыльной панели, модули NFC для бесконтактных платежей, а также разъемы 3,5 мм и USB-С.

Самое занятное то, что смартфоны полностью идентичны по своим габаритам: 159,88х75,11х8,25 мм.

Из коробки оба смартфона работают под управлением ОС Android 9 Pie, но за обновление до Android 10 можно не переживать, как и за следующее Android 11. Производитель сопровождает новые модели гарантией двухлетних обновлений ОС и трехлетний обновлений безопасности.

У Nokia 7.2 три цвета корпуса (угольно-черный, бирюзовый, небесно-голубой), а у Nokia 6.2 — два (матовый черный и серебристый). Первой в продажу поступит Nokia 7.2 в сентябре по цене €300 за версию 4/64 ГБ, за ней в октябре последует Nokia 6.2 по цене €200/€250 в зависимости от объёмов памяти.

Компания HMD Global также представила три простых кнопочных телефона (изображение ниже), но о них расскажем в следующем материале.

Источник: GSM Arena