Непригодного и забронированного работника мобилизовали — суд говорит, что все законно

Бронирование работника работодателем не является гарантией от мобилизации — при определенных условиях. К такому решению пришел Закарпатский окружной административный суд при рассмотрении дела.

Суд утверждает, что военнообязанный, который имеет право на отсрочку мобилизации, должен сам сообщать ТЦК об имеющихся для этого основаниях. В противном случае он может быть мобилизован. Отсрочка прохождения военной службы реализуется военнообязанным через активные действия соответствующего оформления в ТЦК. Реализация этого права может быть осуществлена только до начала им прохождения службы (проще говоря, если мобилизовали и попал на службу, оформить отсрочку уже нельзя).

Суд отказал истцу из-за того, что он, имея право на отсрочку, вовремя не сообщил об этом ТЦК, и таким образом не воспользовался своей законной возможностью. Впрочем, решение суда утверждает, что Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение приказа о бронировании до соответствующих ТЦК в течение трех дней.

Мужчина подал иск к пограничной воинской части. Он просил отменить распоряжение о мобилизации, зачисление его в личный состав и другие соответствующие документы.

В иске говорится, что 8 февраля 2024 года он хотел законно пересечь границу, однако его задержали и доставили в ТЦК, где его направили на медицинскую комиссию.

На медосмотре состояние здоровья истца якобы не обследовалось, а жалобы на его пребывание на воинском учете как непригодного к службе не принимались во внимание.

Более того, истец был забронирован предприятием.

Несмотря на это, после медицинского осмотра истца доставили для прохождения военной службы в часть.

Суд установил, что 11 февраля 2024 года истец получил повестку с обязательством явиться в ТЦК. Тогда же он был признан ВВК годным к службе. Истец получил мобилизационное, которое отказался подписывать. В этот же день, 11 февраля, направили для прохождения военной службы в воинской части. 14 февраля 2024 года его зачислили в личный состав.

Истец также утверждает, что был забронирован и имел из-за этого основание для отсрочки от призыва. Предприятие ООО «Ф» признано критически важным. Его 17 работников, вместе с истцом, были в поданном списке к бронированию. Генеральный штаб ВСУ согласовал список.

Приказом Минэкономики работников предприятия забронировали согласно поданному списку. Соответствующим работникам предоставлена отсрочка от призыва до 16 февраля 2024 года (напомним, мобилизация состоялась 11 февраля). Письмо Минэкономики обязало ООО «Ф» выдать забронированным работникам извлечение из этого приказа для подтверждения отсрочки. Генштабу поручили довести приказ в 3-дневный срок до ТЦК.

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Поэтому установлено, что по состоянию на день призыва истец был забронирован за ООО «Ф» в надлежащем порядке и имел право на отсрочку до 16 февраля 2024 года.

Как отметил суд, ответчики заявляют, что истец не сообщил работникам ТЦК о наличии у него права на отсрочку, не предоставил доказательств бронирования, а данные о его статусе в системе «Оберіг» отсутствовали.

Суд отметил, что призывники, военнообязанные и резервисты, которые не актуализировали информацию о себе в Едином государственном реестре лично за 7 дней со дня внесения изменений должны прибывать с паспортом и учетными документами в соответствующий ТЦК для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета или внесения изменений в их учетные данные.

Призывники, военнообязанные и резервисты в том числе должны лично сообщать в течение семи дней об изменении персональных данных и предоставлять соответствующим органам документы, с подтверждением права на отсрочку.

То есть на резервистов, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, возложена обязанность своевременного уведомления органа, в котором они находятся на воинском учете, о наличии таких оснований. Итак, право на отсрочку реализовываться самим военнообязанным путем активных действий по оформлению этого права. При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего.

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По мнению суда, дело не содержит доказательств, что во время мобилизационных процедур истец предоставил ТЦК соответствующие документы. В тексте заявления истец не отрицает, что не предоставил необходимые доказательства бронирования ТЦК во время призыва. В ТЦК указали что никаких документов с основаниями для отсрочки не поступало. Поэтому при оформлении приказа таких данных в ТЦК не было.

Учитывая приведенное, суд пришел к выводу, что истец не воспользовался возможностью заявить о праве на отсрочку соответствующим законным образом. Суд отмечает, что мобилизационное распоряжение является разновидностью повестки, вручаемой военнообязанному после прохождения им медицинской комиссии и признания годным к службе для дальнейшей мобилизации.

Итак, мобилизационное распоряжение не является индивидуальным актом в понимании норм КАС Украины, а его отмена не повлечет восстановления нарушенных прав истца. Не является таким актом также и поименный список военнообязанных, которые призваны и отправлены в воинскую часть. Такой список является исключительно приложением к приказу начальника ТЦК о призыве по мобилизации. Поэтому, суд считает, что истцом в этой части избран ненадлежащий способ защиты нарушенного, по его мнению, права.

По исковому требованию о признании противоправным и отмене приказа начальника ТЦК пограничного отряда Государственной пограничной службы от 14.02.2024 о принятии на военную службу, зачисление в списки личного состава суд отмечает следующее.

Зачисление в списки органа Госпогранслужбы осуществляется приказом по личному составу, как правило, в день прибытия в часть. Суд считает, что никаких оснований для невыдачи приказа о зачислении истца в списки личного состава части не было.

Относительно непригодности истца по здоровью, суд отмечает, что на момент возникновения спорной ситуации истец был «призван на военную службу в составе лиц рядового состава, тем более в период действия военного положения».

«Следовательно, отметка в военном билете о непригодности истца к военной службе по гр. І ст. 10 «в» Расписания болезней не может быть надлежащим основанием для признания решения о мобилизации противоправным».

По результатам рассмотрения административного дела противоправность действий ответчиков, по мнению суда, не нашла подтверждения, в удовлетворении иска было отказано.

Источник: «Судебно-юридическая газета»