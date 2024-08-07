Суды отменяют штрафы от ТЦК: 88% дел в пользу истцов

За 3 месяца с момента введения в действие новых норм относительно правил воинского учета и их нарушения в украинских судах рассмотрели по меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК. В большинстве случаев суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы.

Отмечается, что из 34 дел штрафы от ТЦК отменили в 30 случаях, что составляет более 88%. Только в четырех делах суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе. Речь идет только о штрафах за нарушение правил воинского учета по изменениям в ст 210 КУоАП, которые были приняты в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тыс. грн до 25 тыс. грн.

В большинстве случаев отмены касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия — соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам. Например, женщина требовала отменить штраф ТЦК через суд, поскольку на момент, когда истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было — поэтому суд отменил этот штраф. Кстати, пока это единственное дело в реестре, когда штраф от ТЦК оспаривала женщина. Во всех остальных случаях истцами выступают мужчины.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения. В качестве примера такого дела — удалось обжаловать штраф за непребывание на воинском учете в РТЦК мужчины, который за 2 недели до того получил временное удостоверение о постановке на воинский учет.

Еще один яркий пример — в суд обратился мужчина, который прибыл в ТЦК для уточнения данных, взамен получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, через которые за это могли наказать — поэтому суд отменил штраф.

Напомним, ТЦК с начала года выписали почти 12 тыс. штрафов. Это больше, чем за весь 2023 год.

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Источник: opendatabot