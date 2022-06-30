NFT-маркетплейс OpenSea заявил о масштабной утечке адресов электронной почты пользователей

OpenSea – популярная площадка для торговли NFT – предупреждает пользователей об утечке данных их адресов электронной почты, что может привести к фишинговым атакам на них.

Отмечается, что сотрудники Customer.io (подрядчика, нанятого OpenSea для обработки электронной почты) неправомерно использовали служебный доступ. Они загружали адреса электронной почты пользователей OpenSea и подписчиков новостной рассылки, а затем передавали эти данные неуполномоченной внешней стороне. При этом утечка, вероятно, затрагивает всех пользователей платформы.

«Если вы делились своей электронной почтой с OpenSea в прошлом, вы должны предположить, что пострадали», — заявила OpenSea.

По данным Dune Analytics, более 1,8 млн пользователей совершили хотя бы одну покупку через сеть Ethereum в OpenSea.

Компания OpenSea добавила, что она работает с Customer.io в рамках текущего расследования и сообщила об инциденте в правоохранительные органы.

Источник: techcrunch