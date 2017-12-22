Nikola Motor дала своему электробагги новое имя Nikola NZT, снизила цену до $28,9 тыс., перенесла сроки поставки на 2019 год и опубликовала первое видео

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Американская компания Nikola Motor Company, названная в честь физика Николы Теслы, рассказала новые подробности о полноприводном электрическом багги Nikola Zero и впервые показала его на видео. Производитель переработал дизайн, дал своей разработке новое имя Nikola NZT и перенес сроки поставки первым клиентам с 2018 на 2019 год.

Модельная линейка будет состоять из четырех модификаций NZT 440, NZT 352, NZT 280 и NZT 198, число в которых обозначает мощность электромобиля в кВт. При этом стоимость младшей модели NZT 198 стартует с отметки всего $28,9 тыс., хотя ранее создатели обещали минимальный ценник в $35 тыс. Максимально оснащенная версия Nikola NZT будет стоить примерно $55 тыс.

Таким образом, полноприводный четырехместный электробагги Nikola NZT с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) будет поставляться в четырех вариантах мощности и трех вариантах емкости батарей. Разгон с 0 до 96 км/ч займет от 3,5 до 5,3 секунд в зависимости от версии.

Блок аккумуляторов можно будет выбрать с емкостью 75 кВтч, 100 кВтч или 125 кВтч, при этом первый вариант обеспечит до 145 км (90 миль) запаса хода, а последний – до 240 км (150 миль). Заряд батарей с помощью фирменной высокоскоростной зарядки на 400 В займет всего 3 часа, сетевая зарядка J1772 в сети 220 В – 7 часов, в бытовой американской сети 110 В – 14 часов.

Электробагги располагает защитой от попадания воды по стандарту IP67 и двумя крупными экранами на 12,2 и 7 дюймов, также будет доступен опциональный набор дополнительных систем, включая ABS, трекшн-контроль, антиопрокидывание, стабилизацию и т.д.

Масса внедорожника на 33-дюймовых колесах с 20-дюймовой усиленной подвеской и клиренсом в 14,5 дюймов будет составлять от 1050 кг до 1900 кг в зависимости от версии.

Предзаказ на все модели уже открыт, при этом он не требует внесения средств на депозит – выбрать и забронировать свой экземпляр можно бесплатно, хотя это и нетипично для данного рынка. Тем, кто уже успел сделать предзаказ ранее, вернут внесенные средства с сохранением места в очереди желающих приобрести новинку.

Производство обновленного Nikola NZT начнется в четвертом квартале 2018 года, а поставки первым владельцам – весной 2019 года.

Источник: Nikola Motor Company