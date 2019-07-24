Nintendo бесплатно ремонтирует контроллеры с проблемой Joy-Con Drift даже без наличия гарантии





Некоторые владельцы игровой консоли Nintendo Switch столкнулись с проблемами в работе контроллеров Joy-Con. В частности, аналоговые стики могут работать со сбоями, направляя действия в игре в случайных направлениях, даже если пользователь не нажимал их соответствующим образом. Эта проблема получила название Joy-Con Drift.

И хотя производитель не признал её официально, тем не менее Nintendo бесплатно ремонтирует контроллеры с таким нетипичным поведением. Как свидетельствуют внутренние документы компании, подразделениям по обслуживанию клиентов предписывается бесплатно ремонтировать сбойные контроллеры, а также возмещать стоимость предыдущих платных ремонтов. При этом даже не требуется подтверждение покупки Switch и наличие действующей гарантии.

Вместе с тем, сама Nintendo отказалась от комментариев в связи с этой ситуацией. Компания в обтекаемой форме подтвердила, что ей известно о проблеме с контроллерами, но она не стала делиться какими-либо подробностями.

«В Nintendo мы гордимся тем, что создаём качественные продукты и постоянно совершенствуем их. Нам известно о недавних сообщениях о том, что некоторые контроллеры Joy-Con реагируют неправильно. Мы хотим, чтобы наши потребители получали удовольствие с Nintendo Switch, и если что-то не позволяет достичь этой цели, мы всегда рекомендуем им посетить http://support.nintendo.com, чтобы мы могли помочь», — говорится в заявлении компании.

Источник: The Verge