Nintendo начинает производство новых моделей Switch за пределами Китая





Nintendo приступила к выпуску двух новых моделей консоли Switch и переносит своё производство из Китая в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать высоких пошлин на импорт товара в США и удовлетворить спрос американских потребителей. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в цепочке поставок японской компании.

Слухи о двух новых моделях Nintendo Switch впервые появились ещё в марте этого года. По имеющимся данным, одна из них будет усовершенствованной версией существующей консоли, другая – менее производительной, но с прицелом на мобильность. WSJ отмечает, что Nintendo изначально планировала анонсировать их на выставке E3, однако планы изменились.

Наряду с двумя новыми консолями, Nintendo частично перенесла за пределы Китая производство текущей модели Switch, предполагая, что все три приставки будут присутствовать на рынке в течение некоторого времени. Представитель компании отказался комментировать появившуюся информацию, отметив лишь, что Switch на текущий момент производится в основном в Китае. Тем не менее Nintendo не исключает разные варианты расположения своего производства.

Nintendo является лишь одной из многих компаний, которые за последнее время решили перенести производство за пределы КНР из-за торговой войны между США и Китаем. Так, например, в конце прошлого года о своих намерениях выпускать камеры в США объявила GoPro. Google делает то же самое для своих продуктов под брендом Nest. А недавно основной поставщик Apple тайваньская компания Foxconn заявила, что у неё достаточно производственных мощностей за пределами Китая, и, если потребуется, она сможет справиться с производством смартфонов iPhone для американских нужд.

Источник: The Verge