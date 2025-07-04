Nintendo ограничила USB-C на Switch 2 и её совместимость со сторонними докстанциями

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Журналист исследовал порт USB-C Nintendo Switch 2 с помощью регистратора высокочастотных импульсов (PD analyzer). Результат ему не понравился.

Шон Голлистер из The Verge исследовал Switch 2 и утверждает, что Nintendo намеренно ограничила возможности порта, вероятно, чтобы уменьшить совместимость портативной консоли со сторонними устройствами. Компания использовала новую схему шифрования и специальный чип, о чем сообщили два производителя аксессуаров.

Исследователь не нашел доказательств существования чипа шифрования, но анализ трафика через USB-C обнаружил аномальное поведение. Ограничение порта подтвердил производитель Jsaux, который создал докстанцию Steam Deck. Компания приостановила свои планы по созданию дока для Switch 2 из-за действий Nintendo.

USB-C на Switch 2 блокирует общий стандарт «общения» со сторонними устройствами. Консоль может отказаться получать питание, или же обрывает соединение сразу после получения. Это происходит из-за использования собственной системы кодов, которые может расшифровать только устройство Nintendo.

«Когда я анализирую [с помощью устройства Power-Z KM003C, подключенного к ПК] «разговор» между Nintendo Switch 2 и его док-станцией, я вижу, что два устройства начинают общаться на собственном языке Nintendo в начале разговора, еще до того, как они согласуют какой-либо видеовыход. А затем, вероятно, еще до того, как док-станция подтвердит, что она активировала видеовыход, они отправляют друг другу более 30 собственных «неструктурированных» сообщений. Другие концентраторы и док-станции USB-C, которые я тестировал, не имеют такого же разговора», — пишет Шон Голлистер.

Сейчас существует мало докстанций, которые обеспечивают совместимость с Switch 2. Журналист также исследовал док Antank S3 Max (также известный как SiWiQU TV Dock Station) и обнаружил, что он «говорит» на языке кодов Nintendo. Станция не передает каждое сообщение в том же точном порядке, что и док Nintendo, и подает несколько иное количество электроэнергии, но отправляет почти те же закодированные сообщения и ответы на запросы консоли. Но все работает.

Журналист и производитель обратили внимание на строку 33 01 07 DA 06 01 6D 68 33 01 07 DA 06 01 6D 68, которая действительно является ключом, который сейчас используется Nintendo». Однако другие производители не исключают дальнейших сюрпризов от Nintendo.

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«Мы ожидаем, что Nintendo может дополнительно ограничить док-станции и аксессуары сторонних производителей с помощью обновлений системы, чтобы гарантировать безопасность устройств и систем», — сказала представитель Jsaux Винни Чен. Соответственно, найденный ключ может измениться, соглашаются в Antank.

Докстанция охлаждает Switch 2?

Таким образом, совместимость Nintendo Switch 2 ограничена и может быть еще более ограничена в будущем. Также автор обнаружил другую интересную аппаратную особенность «родной» докстанции

«Прежде чем вы предположите, что вентиляционные отверстия и вентилятор абсолютно необходимы, знайте, что вентилятор охлаждения в док-станции Switch 2 на самом деле не охлаждает Switch 2».

Более того, сторонняя станция Antank обеспечивает даже лучшее охлаждение. Или по крайней мере не мешает ему, даже несмотря на заблокированные вентиляционные отверстия.

«По этой логике, возможно, консоль могла бы работать еще холоднее, если бы Nintendo позволила использовать адаптер USB-C-HDMI вместо док-станции. Если бы только она не была заблокирована!», — предполагает журналист.

То есть фактически докстанция является избыточной проприетарной конструкцией, вместо которой могли бы работать стандартные возможности USB-C. Также автор статьи отмечает, что ни Antank, ни Xreal не рассказали о своих решениях подробно, ссылаясь на конфиденциальность и конкурентные соображения.

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