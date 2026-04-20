Capcom официально подтвердила: Pragmata продалась тиражом более 1 млн копий во всем мире. Релиз состоялся 17 апреля 2026 года — и на миллион игра вышла уже через 48 часов после старта.





В подсчет вошли продажи на PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam. Версия для Nintendo Switch 2 в этих цифрах не учтена: в Японии и Азии она появляется только 24 апреля. После этого полный тираж первой недели будет еще выше.

Pragmata — научно-фантастический экшн-адвенчер с сеттингом на Луне в недалеком будущем. Главный герой Хью Уильямс попадает в мир, где искусственный интеллект определяет все правила существования. Вместе с ним — девочка-андроид Диана, которая становится ключом к пониманию этой вселенной. Геймплей сочетает боевые механики с головоломками, встроенными непосредственно в архитектуру лунной среды.

Ключевая деталь этого результата — отсутствие серийной предыстории. За Pragmata не стоит ни Devil May Cry, ни Monster Hunter, ни Resident Evil. Ни один бренд, который годами наращивал базу преданных игроков и автоматически конвертирует их ностальгию в предзаказы. Capcom открывала дверь в новую вселенную с чистого листа.





Чтобы прорваться без готового фандома, студия сделала несколько точных маркетинговых ходов. Во-первых, Capcom открыла бесплатное демо заранее, дав игрокам самим прочувствовать механики до покупки. Во-вторых, поддержку Nintendo Switch 2 добавили значительно раньше привычного графика. Именно эта комбинация широкого охвата и предварительного знакомства, по оценке самой Capcom, и обеспечила результат.

Игру разрабатывала преимущественно молодая команда внутри студии. Они строили игровую вселенную и геймплейную систему без готовой основы от предыдущих частей — запуск сразу на четырех платформах в таких условиях сам по себе вызов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В комментарии после объявления результатов разработчики отметили, что проект изначально был риском: новая вселенная, новые механики, новая аудитория. Миллион копий за два дня команда восприняла как реальное достижение, а не стартовую статистику. Студия подтвердила, что будет продолжать продвигать игру более широкой аудитории.

Большинство новых серий без поддержки узнаваемого бренда либо стартуют скромно в пределах нескольких сотен тысяч копий, либо годами набирают аудиторию в раннем доступе. Pragmata прошла этот путь за 48 часов — и этот результат уже станет ориентиром для всей индустрии.

Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam.

Источник: RPG Site