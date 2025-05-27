Графику Cyberpunk 2077 сравнили на Switch 2 и Steam Deck — Nintendo впереди, но есть нюанс

Nintendo Switch 2 еще не успела выйти в продажу, а игроков начали подкупать графикой Cyberpunk 2077.

В сети появились видео, которые демонстрируют, как игра выглядит на новой консоли. YouTube-канал Cycu1 показал, как Switch 2 справляется с Cyberpunk по сравнению со Steam Deck, PS4 Pro, PS5, Xbox Series S и ПК. Проект CDPR станет одним из крупных тайтлов, которые будут портировать на новую консоль.

Новая версия игры для Switch 2 имеет довольно приличную графику, стабильный фреймрейт и даже местами лучше выглядит, чем Steam Deck. В первом видео кадры из Switch 2 идут бок о бок с оригинальным релизом версии 1.0 на PS4 Pro. Также есть сравнение с PS5 с трассировкой лучей, Xbox Series S и последней версией игры на PS4 Pro. А еще — со Steam Deck. И вот тут наступает нюанс.

Портативная версия на Steam Deck запускалась в реальном времени, тогда как видео с Nintendo Switch 2 смонтировано заранее. Автор сразу предупредил: настройки графики на Steam Deck могли быть не оптимальными. Хотя даже с учетом этого, новая консоль Nintendo уверенно держится и не проваливается по кадрам или детализации. Зато проигрывает Steam Deck в емкости аккумулятора

Отметим, что релиз Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 состоится 5 июня — в тот же день, когда выйдет сама консоль. Игра выйдет в формате Ultimate Edition и будет включать базовую версию и DLC Phantom Liberty прямо на картридже. CDPR приложили немало усилий, чтобы адаптировать игру под новую консоль, и результат работы не назовешь скудным.

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Перед релизом Nintendo поставила игрокам жесткий ультиматум: либо играешь без модов, либо твою консоль превращают в кирпич (а не просто блокируют учетную запись). Перекупам тоже дают бой, чтобы избежать манипуляций предзаказ Switch 2 доступен только владельцам оригинальной консоли.

Источник: Wccftech