Nintendo Switch 2 будет эволюционным (не революционным) развитием и будет стоить $400, — аналитик

Аналитик предсказал, что следующая консоль Nintendo будет «итеративным развитием нынешней Switch и обойдется в 400 долларов на старте». Она может появиться уже в этом году.

Доктор Серкан Тото, генеральный директор консалтинговой компании Kantan Games, также предсказал, что игры для консоли подорожают до 70 долларов, что соответствует недавним постепенным изменениям, произошедшим в играх для PS5 и Xbox, передает Nintendo Life.

Полная цитата Серкана Тото:

Наконец-то настало время для преемника Switch, хотя я могу сказать, что модель Pro на самом деле существовала, и некоторые работали с набором для разработчиков. Я считаю, что следующее аппаратное обеспечение появится в следующем году (2024 году) по цене $400. Есть большая вероятность, что игры будут стоить дороже: $70. Следующая система также скорее всего будет итерацией, а не революцией. Nintendo, возможно, добавит некоторые навороты к устройству, но оно будет похоже на нынешний Switch. А поскольку есть покемоны, а покемоны ассоциируются с портативными играми, ни за что на свете Nintendo не откажется от функции портативности для своего последующего крупного продукта.

Как минимум сроки выхода звучат оптимистично, однако следует помнить, что это только прогноз. Впрочем, для Nintendo нет смысла сильно менять концепцию одного из самых популярных своих продуктов в истории, который еще может стать самой продаваемой игровой консолью в мире.