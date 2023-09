Switch 2 все ближче — прототип нової консолі Nintendo дебютував за закритими дверями на Gamescom

Минулого місяця в німецькому Кельні проходила виставка Gamescom. Там Nintendo давала можливість пограти в Pikmin 4 і Super Mario Kart 8 Deluxe. Проте за лаштунками було набагато цікавіше.

Eurogamer повідомляє, що на презентаціях для розробників за зачиненими дверима відбувалися технічні демонстрації консолі Switch 2. Вони ознайомлювалися зі спеціальною версією гри Legend of Zelda: Breath of the Wild та проводили дискусії щодо майбутнього другого покоління гібридної консолі Nintendo.

Nintendo Switch вийшла 3 березня 2017 року, тож чутки про нове покоління стають все частішими. Інформація про вже готовий демозразок дає змогу передбачити (пофантазувати), що Switch 2 анонсують десь в наступного року, з релізом більше до кінця 2024-го.