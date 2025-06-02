Nintendo Switch 2 — защитную пленку с экрана лучше не снимать

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Для многих почти невозможно устоять перед тем, чтобы снять с экрана нового устройства пленку сразу после распаковки. Но не делайте этого с Nintendo Switch 2.

На самом деле это «пленочный слой, предназначенный для предотвращения разлетания фрагментов в случае повреждения». Европейское руководство по безопасности Switch 2, найденное на фан-сайте NintendoSoup, специально предостерегает не снимать ее.

Это не новинка, ведь такая же пленка была и на Switch OLED. Телефоны тоже имеют наклеенное защитное покрытие, однако на них оно является привычным, и ни у кого обычно не появляется мысль его снять. Однако именно это сделали первые обозреватели телефона Samsung Galaxy Fold в 2019 году.

Документ содержит множество других полезных советов и попыток защитить Nintendo от вероятных судебных исков. Начиная от бессмысленных («Будьте внимательны к своему окружению») и заканчивая подчеркнуто техническими («Обратите внимание на сети при выборе места для подключения устройства»). Nintendo рекомендует избегать использования Switch 2 в запыленных, задымленных или влажных помещениях. Играть следует при температуре окружающей среды от 5 до 35 ° C. батарею следует заряжать не реже одного раза в шесть месяцев (нет, они не держат заряд так долго.

Новые контроллеры Joy-Con имеют свои собственные предостережения. Существует обычное предостережение об использовании ремешков, чтобы не бросить Joy-Con в телевизор. Документ также предостерегает от размещения наклеек на контроллерах, поскольку это может помешать магнитному креплению к консоли. Nintendo также рекомендует использовать коврик во время нового режима использования контроллера как мыши, чтобы не поцарапать поверхность. Напомним, Switch 2 станет общедоступной 5 июня.

Источник: The Verge

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