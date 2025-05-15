Опубликованы детальные характеристики Nintendo Switch 2 — компания «забыла» процессор, в сети дополнили

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В большом дополненном перечне В характеристиках Nintendo Switch 2 указан только «специальный процессор, изготовленный NVIDIA». Digital Foundry добавляет его подробное описание.

Официально Switch 2 имеет размеры 271x113x11 мм и вес 400 г (535 г с подключенными Joy-Con 2). Экран консоли с диагональю 7,9 дюйма описан как сенсорный LCD. Он воспроизводит изображение в разрешении 1920×1080, поддерживает HDR10 и переменную частоту обновления до 120 Гц. Внутри установлен накопитель 256 ГБ UFS, часть емкости которого зарезервирована системой.

Консоль поддерживает Wi-Fi 6 и неуказанную версию Bluetooth, проводная сеть доступна через док-станцию. HDMI выводит видео в разрешении 3840×2160 (4K) 60 кадров в секунду, или 1920×1080/2560×1440 120 к/с. Аудио PCM 5.1 также выводится через HDMI, объемный звук доступны через встроенные стереодинамики или в наушниках. Встроенный микрофон подавляет шум, эхо и поддерживает автоматическую регулировку громкости.

Switch 2 получила два порта USB-C необозначенной версии. Нижний разъем используется для зарядки консоли и подключения к док-станции, верхний предназначен для подключения аксессуаров и зарядки. Слот картриджей поддерживает носители как Switch 2, так и первой Switch. Слот для карт памяти «совместим только с картами microSD Express (до 2 ТБ)». Несовместимые карты microSD можно использовать, но только для скриншотов и видео.

Консоль оснащена аккумулятором 5220 мАч, который обеспечивает около 6,5 часов автономной работы. Зарядка достаточно долгая — 3 часа в режиме сна.

Док-станция и Joy-Con 2

Док-станция весит 380 г и имеет размеры 200,6х114,3×50,8 мм. Она оснащена 2x USB 2.0 сбоку, разъемами HDMI и LAN, системным портом и разъемом питания.

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Контроллеры Joy-Con 2 имеют размеры 113x11x31 мм и вес около 70 г. Они поддерживают Bluetooth 3.0 и NFC (правый), оснащены акселерометром, гироскопом и сенсором мыши, который обеспечивает соответствующий режим работы. Каждый имеет аккумулятор на 500 мАч, который дает до 20 часов автономности, но требует для зарядки 3 часа 30 минут. Также в комплекте консоли есть ремешки и рукоятки для Joy-Con 2.

А что же процессор?

Несмотря на отсутствие официальной информации, детальные характеристики процессора раскрывает Digital Foundry. Итак, чип NVIDIA T239 имеет 8 ядер ARM Cortex-A78C, 6 из которых доступны для игр, а 2 зарезервированы для системных операций. Они работают на частоте 1100 МГц, а в режиме доку частота составляет, как ни странно, 998 МГц — пока рациональных объяснений этому нет. Впрочем, подтвержденная максимальная частота чипа 1,67 ГГц.

Встроенный GPU, как и сообщалось ранее, основанный на архитектуре NVIDIA Ampere и состоит из 1536 ядер CUDA. Видеочип работает на частоте 561 МГц в портативном режиме и разгоняется до 1007 МГц в док-станции, максимальная тактовая частота графического процессора составляет 1400 МГц.

Digital Foundry подтверждает, что система имеет 12 ГБ памяти LPDDR5X из двух модулей по 6 ГБ, из которых 9 ГБ доступны для игр, а 3 ГБ зарезервированы. Также канал анализирует другие технические аспекты, в частности улучшение работы накопителя, и делится другими наблюдениями и впечатлениями.

Источники: Nintendo, VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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