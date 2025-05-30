Nintendo Switch 2 не будет поддерживать потоковые сервисы, Asus ROG Ally станет портативной Xbox

Согласно обновленным данным производителя, Nintendo Switch 2 не будет поддерживать некоторые стриминговые сервисы. А ее возможный конкурент, портативный Xbox, может не выйти как отдельное устройство.

Чего не получит Nintendo Switch 2

Задекларированная Nintendo совместимость 122 собственных игр предыдущего поколения и более 15 тыс. сторонних понравилась потенциальным пользователям, но не все так просто. Nintendo тестирует всю библиотеку игр и программ, чтобы точно сказать, можно ли в них будет играть на Switch 2 после запуска TechPowerUp сообщает, что из обновления страницы службы поддержки Nintendo следует, что новая консоль прекратит поддержку сервисов потокового видео Crunchyroll, Hulu, Niconico и Abema, программы для чтения манги и комиксов InkyPen и набора VR Nintendo Labo Toy-Con 04.

Известно, что ряд игр, которые тестировала Nintendo, не будут работать на Switch 2 сразу — как Fortnite, поддержка которой появится позже. Однако есть граница между приложениями, которые не будут работать сразу, и теми, которые вообще не будут работать на Switch 2. О приведенных стримингах Nintendo говорит, что их «нельзя использовать на Nintendo Switch 2».

Пока непонятно, будут ли эти стриминги полностью заблокированы на Switch 2, или же разработчики смогут разместить обновленные версии программ. Формфактор консолей Nintendo хорошо пригодными для потокового видео, поскольку их можно подключать к док-станции — для компании имеет смысл расширять поддержку стримингов. Практическая информация о работе Nintendo Switch 2 будет появляться от 5 июня, когда консоль станет доступной.

Asus ROG Ally — новая Xbox?

Слухи о создании Microsof портативной Xbox ходят уже давно. Однако, кажется, Microsoft отложила или же переосмыслила эту идею. Компания сейчас прилагает все усилия к разработке и оптимизации Windows для сторонних портативных устройств, таких как Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. По данным Windows Central, компания все еще планирует получить портативную Xbox, но этот продукт не будет традиционной собственной консолью.

Согласно утечке, недавнее внутреннее объявление Microsoft указывает на переориентацию команды разработчиков портативной версии на продукты партнеров компании. Одной из таких консолей якобы станет Asus ROG Ally под брендом Xbox, которая должна выйти в конце 2025 года. В таком случае компании предстоит тяжелое соревнование с Valve, которая официально выпустила SteamOS для сторонних консолей — и в случае с Windows преимущество не на стороне Microsoft. Следующие Xbox Series X|S ожидаются в 2027 году, а портативная консоль (какой бы она ни была), вероятно, выйдет позже.