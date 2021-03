Nintendo выпустила обновление для Wii U – первое с 2018 года

Компания Nintendo выпустила программное обновление для своей игровой консоли Wii U. Это первое обновление почти за два с половиной года. При этом версия ПО совершила большой скачок с номера 5.5.3 до … 5.5.5.

Nintendo не спешит делиться подробными сведениями о том, что именно изменилось с выходом обновления 5.5.5. Примечания к патчу содержат расплывчатое описание:

«Дальнейшие улучшения общей стабильности системы и другие незначительные изменения были внесены для улучшения взаимодействия с пользователем».

Хотя пользователи и ранее не жаловались на стабильность работы Wii U, вероятно, компания исправила найденные ошибки.

Ранее Nintendo практически отказалась от Wii U и отдала предпочтение чрезвычайно популярной игровой консоли Nintendo Switch. Компания портировала на эту модель многие из лучших игр, ранее доступных на старых консолях, включая Mario Kart 8, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Pikmin 3 и совсем недавно Super Mario 3D World. Хотя для Wii U всё ещё доступно несколько популярных эксклюзивов, например, The Legend of Zelda: Wind Waker HD, The Legend of Zelda: Twilight Princess HD и Xenoblade Chronicles X.

Источник: The Verge