Цена Электрокроссовер Nissan Ariya будет стартовать от $44,5 тыс. — на $3 тыс. дешевле изначальной цены

Компания Nissan объявила цены на электрический кроссовер Ariya модельного ряда 2023 года, который поступит в продажу в конце этой осени. Цена базовой конфигурации составит $44485. Это примерно на $3000 дешевле стартовой цены, объявленной Nissan почти год назад.

Следует отметить, что речь идёт об окончательной цене для рынка США. Так как автомобиль не производится в США, на него не распространяется налоговая льгота в размере $7500. Цена базовой переднеприводной версии Ariya с батареей ёмкостью 63 кВтч составит $43190. И ещё $1295 составляет плата за доставку, что и даёт фактическую цену $44485.

Для начала будут доступны только версии Ariya с передним приводом, а другие версии появятся в продаже позже. Переднеприводная Ariya может комплектоваться батареей стандартной дальности ёмкостью 63 кВтч и батареей большей дальности ёмкостью 87 кВтч с запасом хода до 304 миль (около 490 км). Мощность двигателя будет достигать 214–389 лошадиных сил. Подробные цены, с учётом комплектации, привода и ёмкости батареи, представлены в следующей таблице.

Заинтересованные покупатели в США уже могут размещать заказы через своих местных дилеров.

Источник: The Verge