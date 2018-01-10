Nissan разработала систему Brain-to-Vehicle, которая считывает “мозговые волны” водителя, предугадывая его маневры и ускоряя время реакции автомобиля на них [CES 2018]

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В рамках CES 2018 японский автопроизводитель Nissan продемонстрировал свою новую перспективную технологию Brain-to-Vehicle (B2V), которая позволит умным автомобилям считывать сигналы мозга водителя, определяя возможный дискомфорт и предугадывая его следующие действия. Данная информация позволит автомобилю быстрее выполнять маневры, чтобы избежать столкновения с неожиданно возникшим препятствием и т.д.

В частности, за счет считывания “мозговых волн” система Brain-to-Vehicle сможет распознать первые признаки того, что водитель собирается повернуть, ускориться или затормозить (Predict). В результате умные системы ассистирования вождения такого автомобиля начнут выполнять требуемую задачу раньше, чем водитель физически повернет руль или прикоснется к педалям.

Вторая возможность данной системы заключается в автоматическом определении дискомфорта водителя (Detect) в режиме беспилотного движения. В этом случае автомобиль самостоятельно изменит настройки автомобиля и стиль вождения таким образом, чтобы дискомфорт прекратился. К примеру, если водитель неодобрительно относится к слишком высокой скорости или резкой смене полос, то автомобиль попробует передвигаться в более спокойном стиле и т.д.

Система Brain-to-Vehicle также сможет управлять внутренним пространством автомобиля, настраивая комфортную температуру, музыку и режим демонстрации данных водителю с помощью технологий дополненной реальности (к примеру, нетерпеливого водителя сможет успокоить информация о времени прибытия, осторожного – о заряде батареи и т.п.).

По заявлению исследователей из Nissan Research Center, их система является первой в мире разработкой подобного рода. В данный момент водителю-испытателю приходится надевать специальный шлем, измеряющий мозговую активность, которая затем анализируется встроенной в автомобиль системой. За счет “предсказания” поворота руля или торможения Brain-to-Vehicle осуществляет необходимое действие на 0,2-0,5 секунды быстрее, чем это делает сам водитель без подобной вспомогательной системы.

Технология Nissan B2V демонстрируется в виде симулятора вождения на стенде компании на выставке CES 2018, которая в данный момент проходит в Лас-Вегасе.

Источник: Nissan