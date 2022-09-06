Nissan X-Trail четвертого поколения получил гибридную систему e-POWER (ДВС используется как генератор для электродвигателя)

Компания Nissan провела общеевропейскую презентацию нового электрифицированного внедорожника Nissan X-Trail четвертого поколения. Этот автомобиль выполнен на новой платформе Alliance CMF-C и может быть доступен пяти и семиместной конфигурации.

Дизайн Nissan X-Trail четвертого поколения несколько изменился по сравнению с предшественником, однако сохранил узнавание черты. В экстерьере выделяются фирменные элементы дизайна: панорамная крыша и V-образная радиаторная решетка. Внедорожник получил выразительные фары, встроенные в передний бампер с дневными ходовыми огнями и указателями поворотов, расположенными по линии между дверью и кузовом. Задняя стойка выполнена в форме дельфиньего плавника.

Новый Nissan X-Trail получил систему e‑POWER. Как заявляет производитель, она позволяет получить свойства электромобиля (мгновенная передача высокого крутящего момента на колеса, высокая динамичность, более тихое движение) без необходимости постоянной подзарядки.

Система e-POWER в X-Trail состоит из аккумулятора большой емкости и силовой установки, интегрированной с бензиновым двигателем с изменяемой степенью сжатия, генератором, инвертором и передним электромотором мощностью 150 кВт. 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель с выходной мощностью 150 кВт (204 л.с.) используется в качестве бензогенератора, а колеса приводятся в движение электромотором, обеспечивающим мгновенную линейную реакцию акселератора. Таким образом, двигатель всегда будет работать в оптимальном диапазоне, что обеспечивает высокую топливную экономичность в условиях города. Nissan отмечает, что силовая установка e-POWER гарантирует тихое движение. К примеру, при скорости 40 км/ч звук в автомобиле на 8 дБ ниже, чем у конкурентов. Электромотор позволяет разгоняться до скорости 100 км/ч за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 170 км/ч.

Также будет доступна полноприводная версия Nissan X-Trail четвертого поколения, содержащая электродвигатели на каждой оси с суммарной мощностью 213 л.с. В таком случае внедорожник набирает скорость 100 км/ч в 7 секунд для пятиместной модели и 7,2 секунды – для семиместной. Максимальная скорость полноприводной модификации достигает 180 км/ч.

Для любителей классического ДВС будет доступна версия X-Trail с 1,5-литровым турбодвигателем с изменяемой степенью сжатия, который традиционно приводит колеса в движение. Двигатель будет иметь выходную мощность 120 кВт (163 л.с.) и крутящий момент 300 Нм и будет поставляться только в конфигурации с передним приводом. Мощность передается на колеса с помощью бесступенчатой ​​трансмиссии Xtronic. Во время спокойной езды или легкого ускорения двигатель переключается на высокую степень сжатия для оптимизации расхода топлива, а в ситуациях, требующих от автомобиля большей производительности, степень сжатия снижается.

Еще одной интересной функцией является режим e-Pedal Step, предусматривающий управление только одной педалью. Теперь в городе водитель не будет вынужден часто переставлять ногу между педалью газа и тормозами. Система e-Pedal Step помогает ускоряться и тормозить только с помощью педали газа. Сначала необходимо активировать систему с помощью переключателя на центральной консоли. После этого можно производить ускорение путем нажатия на педаль газа, как обычно. После отпускания педали газа e-Pedal Step затормозит X-Trail на 0,2 G, включает стоп-сигналы и замедляет автомобиль до «ползучей» скорости, а не до полной остановки.

Информационно развлекательная система поддерживает ручное подключение смартфона, имеет встроенный модуль Wi-Fi на 7 устройств, а также приложение NissanConnect для взаимодействия с автомобилем и мониторинга работы его систем. Заявлена ​​поддержка Android Auto и Apple CarPlay с возможностью вывода контента на 12,3-дюймовый дисплей. Также есть 10,8-дюймовый проекционный дисплей, выводящий данные систем помощи водителю и дорожную информацию на ветровое стекло на уровне поля зрения водителя.

Новый Nissan X-Trail четвертого поколения содержит второй ряд сидений, разделенный в пропорции 60:40 и способный подвинуться вперед, разъемы USB-A и USB-C для пассажиров второго ряда, складные сидения для пассажиров третьего ряда, позволяющие разместить людей ростом до 160 см. Когда два задних сидения не используются, общий объем багажного отсека составляет 585 литров, что на 20 литров больше, чем у предшественника.

Новый внедорожник будет доступен в 10 цветах кузова с пятью двухцветными комбинациями – всего 15 вариантов по выбору. Nissan X-Trail четвертого поколения уже доступен для заказа в некоторых странах Европы по цене от €38 тыс.

Источник: motor1