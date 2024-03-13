НКЭК оштрафовала Lifecell на более чем 10 млн грн — не обеспечили базовые станции резервным питанием

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, (НКЭК) оштрафовала оператора мобильной связи Lifecell. Поводом для этого стали обвинения в невыполнении требований энергообеспечения базовых станций в Ровенской области. Сумма штрафа составляет почти 10,5 млн грн.

«Применить к обществу с ограниченной ответственностью «Лайфселл» (22859846, г. Киев), за невыполнение распоряжения об устранении нарушений законодательства об электронных коммуникациях и радиочастотном спектре от 15.11.2023 № 4/р, вынесенного решением НКЭК от 15.11.2023 № 434, что зафиксировано в акте проверки от 20.12.2023 № 48/ЕК-1 и в акте о невыполнении требований распоряжения регуляторного органа от 20.12.2023 № 48/ЕК-2, административно-хозяйственные санкции в виде штрафа в размере 0,1 процента дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф, что составляет 10450511,70 (десять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот одиннадцать) гривен 70 копеек».

Фактически Lifecell пострадал из-за невыполнения требований нормативных актов, которые заставляют операторов обеспечивать базовые станции источниками бесперебойного электропитания. Это могут быть генераторы или другие решения, которые позволят базовым станциям работать в условиях отсутствия стабильного энергоснабжения.

В зимний период 2022-2023 годов украинцы столкнулись с проблемами в работе мобильной связи, когда во время аварийных или плановых отключений энергоснабжения связь была нестабильной или вообще исчезала. Чтобы не допустить повторения подобной ситуации во время зимнего периода 2023-2024, операторы должны были позаботиться о резервном питании базовых станций. Однако Lifecel ненадлежащим образом выполнила эти обязанности. В одной только Ровенской области оператор не обеспечил резервное питание для 239 адресов (точек).

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!