Nokia вслед за Ericsson уходит из россии

Финская телекоммуникационная компания Nokia приняла решение о полном прекращении работы на рынке россии.
В Nokia сообщили, что из-за войны в Украине дальнейшее присутствие в россии невозможно и отметили, что не ожидают значительных финансовых потерь, поскольку в 2021 году на рф приходилось менее 2% объема чистых продаж.
«С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в россии невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новые инвестиции и переносим за пределы россии нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о полном уходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников»,
Из заявления Nokia
В то же время Nokia намерена в дальнейшем поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей россии после получения лицензий, необходимых для предоставления этих услуг в условиях санкций.
За день до этого шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил, что приостанавливает весь бизнес в россии на неопределенный срок – его доля на российском телекоммуникационном рынке достигает 20%.
Huawei — единственный из топ-3 крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования, продолжающий работать в россии. В 2021 году Ericsson, Nokia и Huawei контролировали около 70% мирового рынка телекоммуникационного оборудования.
- 8 апреля Евросоюз одобрил пятый пакет санкции против россии из-за вторжения в Украину и зверства, которые совершают российские оккупанты. Их частью стали дополнительные запреты на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников, высококачественную электронику и программное обеспечение. россия больше не сможет закупать телекоммуникационное оборудования Ericsson и Nokia — крупнейших поставщиков оборудования для мобильной связи.
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- Источники российского издания «Коммерсант» сообщают, что доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке достигает 20%. Еще раньше российские власти рекомендовали операторам мобильной связи отказаться от безлимитных тарифов и уменьшить количество интернет-трафика в пакетных планах. Аналитики считают, что резервов оборудования операторов хватит где-то на полгода, а дальше могут начаться серьезные перебои со связью.