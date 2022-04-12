Nokia вслед за Ericsson уходит из россии

Финская телекоммуникационная компания Nokia приняла решение о полном прекращении работы на рынке россии.

В Nokia сообщили, что из-за войны в Украине дальнейшее присутствие в россии невозможно и отметили, что не ожидают значительных финансовых потерь, поскольку в 2021 году на рф приходилось менее 2% объема чистых продаж.

«С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в россии невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новые инвестиции и переносим за пределы россии нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о полном уходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников», Из заявления Nokia

В то же время Nokia намерена в дальнейшем поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей россии после получения лицензий, необходимых для предоставления этих услуг в условиях санкций.

За день до этого шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил, что приостанавливает весь бизнес в россии на неопределенный срок – его доля на российском телекоммуникационном рынке достигает 20%.

Huawei — единственный из топ-3 крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования, продолжающий работать в россии. В 2021 году Ericsson, Nokia и Huawei контролировали около 70% мирового рынка телекоммуникационного оборудования.