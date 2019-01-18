Норвегия достигла отметки в 200 тыс. электромобилей, в прошлом году каждый третий новый купленный автомобиль был электрическим

Благодаря многочисленным «зеленым» льготам Норвегия является самой «электромобильной» страной Европы. И по итогам 2018 года эта страна установила очередной рекорд, доведя количество электрических автомобилей на своих дорогах до 200 тысяч штук. Интересно, что предыдущую знаковую отметку в 100 тысяч электромобилей Норвегия преодолела ровно два года назад — в конце 2016 года.

В итоге, на конец 2018 года в Норвегии в данный момент зарегистрировано и эксплуатируется 194,900 легковых электромобилей (это 7,2% от общего количества легковых автомобилей в стране, которое оценивается в 2,7 млн штук) и 5,292 коммерческих автомобилей служб доставок и т.д. (это порядка 1,1% от общего количества микроавтобусов в стране).

Прирост по отношению к 2017 году составил 41%, общее количество электромобилей в стране выросло со 141,951 штук до 200,192 штук. Показательно, что из этого количества 160 тысяч электромобилей было приобретено новыми и только 40 тысяч — бывшыми в употреблении, то есть доля новых автомобилей в Норвегии составляет 80% (сравните этот показатель с украинским, который едва превышает 15%).

Отметим, что выше идет речь исключительно о полноценных электромобилях, гибриды в этой оценке не учитывались. Если же добавить к числу чистых электромобилей подключаемые гибриды в количестве 95,993 штук (3,53% от общего количестве автомобилей в стране), то количество автомобилей с электродвигателями и зарядными разъемами составит 290,983 штук или 10,7% от всех пассажирских автомобилей в стране.

Ко всему прочему, в Норвегии также зарегистрировано 3,010 электрических мотоциклов и мопедов (к данному сегменту также относятся такие сити-кары, как Renault Twizy и Kewet Buddy), 42 электроавтобуса, 13 электрогрузовиков (после выхода Tesla Semi их наверняка станет заметно больше) и 143 легковых автомобиля на водородных двигателях. Естественно, на дорогах по-прежнему доминируют ДВС-модели с результатом 46,4% для дизельных и 39,5% для бензиновых версий.

В структуре продаж новых легковых автомобилей электромобили заняли долю в 31,2%, при этом самым популярным стал Nissan Leaf (49,823 штук), на втором месте — Volkswagen e-Golf (31,883 штуки), на третьем — BMW i3 (19,740 штук), на четвертом — Tesla Model S (18,982 штук) и на пятом — Kia Soul EV (15,666 штук).

Напомним, что за полный 2018 год в Украине приобрели 5300 электромобилей, две трети из которых представляют собой б/у Nissan Leaf. В США же в прошлом году продали первый миллион электромобилей и подключаемых гибридов, 70% продаж обеспечили бренды Tesla, GM, Nissan и Ford.

Источник: InsideEV’s