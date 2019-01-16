«Укравтопром»: За полный 2018 год в Украине приобрели 5300 электромобилей, две трети из которых представляют собой б/у Nissan Leaf

По данным ассоциации «Укравтопром» в 2018 году украинцы приобрели 5300 электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее, когда в Украине было оформлено 2700 экологически чистых автомобилей. При этом общее количество электромобилей в Украине уже превысило отметку 10 тысяч штук.

В структуре первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых составила 83,5%. При этом следует отметить, что динамика спроса на новые электромобили показала более высокий результат, чем на старые авто. Если первичные регистрации б/у электромобилей выросли вдвое, то тот же показатель по новым электромобилям увеличился в 2,2 раза.

Самым популярным электромобилем в Украине ожидаемо остается Nissan Leaf, который охватил 64% первичного рынка авто на электротяге. За год украинскую прописку получили 3378 автомобилей этой модели, при этом из этого количества 94% машин были с зарубежным пробегом.

Второе место украинцы отдали сити-кару BMW i3, приобретя 352 этих авто, из которых 69% побывали во владении. Третий результат у Tesla Model S — 259 штук (64% авто с пробегом), на четвертом месте Mercedes-Benz B-Class Electric Drive — 168 штуки (76% авто с пробегом), а замыкает лидирующую пятерку Renault Zoe — 142 штуки (84% авто с пробегом).

Напомним, что за полный 2017 год украинцы приобрели 2697 электромобилей, что на тот момент составило менее 2% от общих продаж автомобилей в стране. Интересно, что прирост по отношению к 2016 году составил 2,3 раза, так что уже второй год подряд в Украине наблюдается удвоение количества приобретенных электромобилей.

Источник: Укравтопром