Новости Устройства 23.07.2025 comment views icon

Nothing представила часы CMF Watch 3 Pro — ChatGPT и 13 дней автономности за $99

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Nothing представила часы CMF Watch 3 Pro — ChatGPT и 13 дней автономности за $99

Nothing представила новую модель умных часов CMF Watch 3 Pro. Устройство предлагает несколько ключевых обновлений, хотя и жертвует функциональными возможностями Wear OS ради доступной цены и лучшей автономности.

Бренд CMF by Nothing уже выпустил пару старт-часов, сосредоточившись на доступных устройствах со стильным дизайном и хорошими базовыми характеристиками вместо продвинутых функций и топовых характеристик. Новая модель CMF Watch 3 Pro следует той же логике. По словам Nothing, эта новинка разработана для «повседневных пользователей и обычных исследователей фитнеса».

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на запястье, 13 дней без зарядки и цена $99 / Nothing

Модель CMF Watch 3 Pro получила заметные обновления. В ней используется переработанный металлический корпус. Его лишили сменных рамок, а вместо этого предложили более крупный 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с более тонкими рамками. Устройство содержит новый 4-канальный сенсор сердечного ритма.

Вместо функциональной и требовательной Wear OS используется упрощенная операционная система RTOS. Это позволило обеспечить до 13 дней работы на одном заряде аккумулятора. Все часы CMF работают с приложением Nothing X. Оно также используется для работы с наушниками Nothing.

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на запястье, 13 дней без зарядки и цена $99 / Nothing

Смарт-часы поддерживают 130 спортивных режимов и получили интеграцию ChatGPT. Новинка поддерживает голосовые запросы на естественном языке. Вы можете задавать вопросы, получать ответы, создавать напоминания, надиктовывать заметки (с автотранскрипцией), а также просматривать ежедневную подборку новостей в соответствии с вашими интересами. Также поддерживаются Bluetooth-звонки, жесты для управления и быстрые ответы до 140 символов. Для лучшей передачи голоса во время звонков в часы добавили дополнительный микрофон.

Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
CMF Watch 3 Pro: ChatGPT на запястье, 13 дней без зарядки и цена $99 / Nothing

Умные часы CMF Watch 3 Pro уже доступны для заказа по цене $99. На выбор пользователей предлагаются оранжевый, темно-серый и светло-серый варианты.

Источник: 9to5google, nothing

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