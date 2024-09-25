Новости Технологии 25.09.2024 в 17:55 comment views icon

Nothing Ear (open): беспроводные наушники с автономностью до 30 часов и ценой $150

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Nothing Ear (open): беспроводные наушники с автономностью до 30 часов и ценой $150

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Nothing подготовила к выпуску новые беспроводные наушники Ear (open). Эта модель имеет полупрозрачный дизайн и открытую конструкцию с крючками, которые вращаются вокруг ушей. Наушники не предлагают активное шумоподавление, поскольку Ear (open) предназначены для пользователей, которые ценят осведомленность об окружающей ситуации.

Nothing Ear (open): бездротові навушники з автономністю до 30 годин та ціною $150

Новые наушники Nothing Ear (open) оснащены динамиками, расположенными вне уха, и трехточечной системой балансировки с силиконовыми ушными крючками. Компания Nothing разработала новую систему Sound Seal с направленными динамиками, чтобы предотвратить утечку звука и обеспечить конфиденциальность.

Nothing Ear (open): бездротові навушники з автономністю до 30 годин та ціною $150

Ear (open) имеет 14,2-миллиметровые динамики с титановым покрытием и соединяется через модуль Bluetooth 5.3. Поддерживается подключение двух устройств. Каждый наушник оснащен двойным микрофоном Clear Voice 3.0 и элементами управления воспроизведением медиа, громкостью и управления вызовами. Каждый наушник весит 8,1 г и имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Встроенные в наушники аккумуляторы емкостью 64 мАч обеспечивают до 8 часов автономной работы, а батарея емкостью 635 мАч в чехле увеличивает автономность до 30 часов. Зарядка возможна только через разъем USB-C, беспроводная зарядка не поддерживается.

Nothing Ear (open): бездротові навушники з автономністю до 30 годин та ціною $150

Наушники работают вместе с фирменным приложением Nothing X. Пользователь может настраивать профили эквалайзера и делиться ими, настраивать элементы управления и обновлять микропрограмму. Наушники также поддерживают сеть Find My, режим низкой задержки для игр и встроенное подключение ChatGPT, для работы которого нужен телефон Nothing.

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Nothing Ear (open): бездротові навушники з автономністю до 30 годин та ціною $150

Беспроводные наушники Nothing Ear (open) предлагаются исключительно в белом цвете по рекомендованной розничной цене $149/€149/£129. Заинтересованные покупатели уже могут оформить предварительные заказы, а фактическая продажа запланирована на 1 октября.

Источник: gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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