Nothing Ear (open): беспроводные наушники с автономностью до 30 часов и ценой $150

Nothing подготовила к выпуску новые беспроводные наушники Ear (open). Эта модель имеет полупрозрачный дизайн и открытую конструкцию с крючками, которые вращаются вокруг ушей. Наушники не предлагают активное шумоподавление, поскольку Ear (open) предназначены для пользователей, которые ценят осведомленность об окружающей ситуации.

Новые наушники Nothing Ear (open) оснащены динамиками, расположенными вне уха, и трехточечной системой балансировки с силиконовыми ушными крючками. Компания Nothing разработала новую систему Sound Seal с направленными динамиками, чтобы предотвратить утечку звука и обеспечить конфиденциальность.

Ear (open) имеет 14,2-миллиметровые динамики с титановым покрытием и соединяется через модуль Bluetooth 5.3. Поддерживается подключение двух устройств. Каждый наушник оснащен двойным микрофоном Clear Voice 3.0 и элементами управления воспроизведением медиа, громкостью и управления вызовами. Каждый наушник весит 8,1 г и имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Встроенные в наушники аккумуляторы емкостью 64 мАч обеспечивают до 8 часов автономной работы, а батарея емкостью 635 мАч в чехле увеличивает автономность до 30 часов. Зарядка возможна только через разъем USB-C, беспроводная зарядка не поддерживается.

Наушники работают вместе с фирменным приложением Nothing X. Пользователь может настраивать профили эквалайзера и делиться ими, настраивать элементы управления и обновлять микропрограмму. Наушники также поддерживают сеть Find My, режим низкой задержки для игр и встроенное подключение ChatGPT, для работы которого нужен телефон Nothing.

Беспроводные наушники Nothing Ear (open) предлагаются исключительно в белом цвете по рекомендованной розничной цене $149/€149/£129. Заинтересованные покупатели уже могут оформить предварительные заказы, а фактическая продажа запланирована на 1 октября.

Источник: gsmarena

