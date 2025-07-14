Новости Устройства 14.07.2025 comment views icon

Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн

В начале месяца состоялся анонс смартфона Nothing Phone (3), а его глобальный старт продаж был запланирован на 15 июля. Уже завтра, вместе со всем миром, эта новинка поступит в продажу в Украине. Также украинские поклонники бренда смогут приобрести первые полноразмерные наушники Nothing Headphone (1).

Nothing Phone (3)

Флагманский смартфон Nothing Phone (3) получил новую версию оформления Glyph Matrix вместо привычного Glyph Interface. Речь идет о небольшом micro-LED-дисплее в верхнем правом углу задней панели. Он позволяет видеть уведомления, звонки или таймеры без включения основного экрана.

Основной дисплей имеет 6,67-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 4500 нит. Частота обновления — адаптивная до 120 Гц. Новая модель работает на базе нового 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Устройство может содержать 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Аккумулятор емкостью 5150 мА-ч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт по кабелю и 15 Вт беспроводную. По словам производителя, батареи хватит до 80 часов работы, а зарядить смартфон полностью можно менее чем за час.

Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Новый Nothing Phone (3) от 40 тыс. грн уже в Украине

На задней панели Nothing Phone (3) расположилась система из трех 50-мегапиксельных камер. Главный модуль получил 1/1,3-дюймовый сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Еще есть перископический телефото модуль с 3-кратным зумом, OIS и поддержкой макро, а также сверхширокоугольный модуль. Все камеры способны записывать видео 4K с частотой 60 к.с. Фронтальная камера ─ тоже 50-мегапиксельная.

Новинка работает под управлением Android 15. Производитель обещает минимум 5 лет обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности. Смартфон получил систему Essential Space на базе ИИ и кнопку Essential Key для ее вызова. Еще появилась новая функция Flip to Record: если зажать кнопку Essential Key и перевернуть смартфон, запустится запись разговора и создание текстового итога.

Цена Nothing Phone (3) в Украине составляет 39999 грн за базовую версию с 12+256 ГБ памяти, а топовая конфигурация 16+512 ГБ стоит 44999 грн.

Nothing Headphone (1)

Полноразмерные наушники Nothing Headphone (1) имеют 40-миллиметровые динамические драйверы от КЕF. Они способны воспроизводить звук в частотном диапазоне от 20 Гц до 40 кГц. Заявлена поддержка Hi-Res Audio, LDAC, а также возможность воспроизведения без потерь через USB-C. Интегрированная система активного шумоподавления может в реальном времени адаптироваться под окружение. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 80 часов автономной работы.

Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Беспроводные наушники Nothing Headphone (1)

Наушники Nothing Headphone (1) доступны в черном и белом цветах. Их цена сейчас составляет 11999 грн.

Обе новинки завезены официально. На них распространяется гарантия производителя 12 месяцев.

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