Nothing раскрыла дизайн Phone 2(a)

Во время проведения выставки MWC 2024 компания Nothing предоставила очередную небольшую порцию информации о своем будущем смартфоне Phone 2(a). На этот раз компания продемонстрировала устройство и познакомила публику с его дизайном.

Во внешнем виде смартфона узнается философия дизайна Nothing. Задняя панель аппарата имеет характерную подсветку Glyph, хотя и в меньших масштабах. Также можно видеть, что модуль камеры размещен по центру в верхней части задней панели.

Блок камеры стал одним из ключевых элементов дизайна. Ниже расположились дизайнерские элементы, напоминающие виражи американских горок. Прозрачная задняя панель имеет закругленные грани. Так что, когда смотреть на телефон сбоку, будет видно некоторые внутренние части.

Nothing Phone 2(a) будет более доступной версией, чем Phone 2, который стоил $599. Предыдущие слухи утверждали, что новый смартфон будет стоить в Европе около €400. Снизить стоимость удастся за счет использования более дешевого процессора производства MediaTek.

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Как ожидается, Nothing Phone 2(a) поступит в продажу уже 5 марта.

Источник: Engadget

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