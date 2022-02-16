«Нова пошта» має намір цьогоріч інвестувати 5 млрд гривень у розвиток бізнесу, з них 1,2 млрд грн — у новий термінал в Одесі

«Нова пошта» планує у 2022 році збільшити інвестиції у розвиток бізнесу у 1,5 раза — до безпрецедентних 5 млрд грн. Їх направлять на розширення термінальної інфраструктури, мережі відділень та поштоматів, а також розробку інноваційних рішень.

Новий термінал в Одесі

П’ята частина інвестиційного плану на 2022 рік — 1,2 млрд грн — новий термінал «Нової пошти» в Одесі, який почали будувати в червні минулого року. Після відкриття він стане другим за потужністю сортувальним об’єктом компанії та забезпечить понад 700 нових робочих місць.

До складу терміналу загальною площею понад 26 тис. м2 увійдуть два корпуси — поштовий та вантажний. Наразі триває активне будівництво: вже є фундамент, змонтований каркас, обшиті фасади та покрівля поштового термінала. На вантажному терміналі якраз монтується каркас будівлі.

У березні на терміналі розпочнеться монтаж автоматизованого обладнання — це будуть дві основні автоматизовані лінії Vanderlande для сортування посилок від 2 до 30 кг та три лінії для сортування дрібних посилок виробництва української Консорт. Також на терміналі планують встановити телескопічні конвейери (разом 48 одиниць), які заїжджають безпосередньо у кузов автомобіля і допомагають автоматизувати процес вивантаження та завантаження.

Вантажна частина терміналу також отримає 50 робовізків — роботів виробництва української SBR для переміщення вантажів.

Орієнтовно термінал розпочне свою роботу вже у листопаді цього року та зможе обробляти до 40 тис. посилок на годину, що втричі перевищує швидкість наявного термінала. На ньому сортуватимуться посилки для Одеси та 65 населених пунктів Одеської області.

В планах «Нової пошти» на наступний тиждень — відкрити автоматизований термінал у Запоріжжі та відвідання будівництва нового бізнес-відділення у Чернігові. А нещодавно компанія відкрила автоматизований термінал у Дніпрі.