"Нова пошта" обработала рекордные 2,4 млн посылок за сутки накануне Рождества, в топе — доставка одежды, товаров для дома и косметики

Из года в год украинцы становятся все активнее в том, что касается заказов на рождественские и новогодние праздники. В этом году в отделениях «Нова пошта» пик пришелся на 22 декабря, когда было обработано всего 2,4 млн посылок (если точнее: 2 407 518).

Нынешняя цифра на 200 тысяч превышает предыдущий рекорд, а среди самых популярных доставок уже традиционно — одежда, товары для дома и декоративная косметика.

«Это общий рекорд компании и наших клиентов, в частности предпринимателей, чьи товары мы доставили, и которые, несмотря на все вызовы и сложные условия, продолжают работать и поддерживать экономику нашей страны», — говорит совладелец «Нова пошта» Владимир Поперешнюк.

Учитывая объемы, к работникам отделений «Нова пошта» присоединились коллеги из офиса поддержки: они взяли на себя работу на терминалах, фулфилменте, курьерами, операторами контакт-центра. Всего в пиковые дни декабря на отделениях работали более 1000 дополнительных специалистов.

В прошлом году 23 декабря «Нова пошта» обработала 2 245 336 отправлений, а в 2023-м пик пришелся на 18 декабря с 2 012 943 посылками.

Напомним, что с 1 декабря «Нова пошта» повысила тарифы на отдельные категории доставки по Украине, где цена выросла в среднем на 10-20 гривен.