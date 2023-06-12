Фінкомпанія «Нової пошти» — NovaPay — вперше розмістила публічні облігації на 100₴ млн. Дохідність сягає 20%

«НоваПей Кредит» (є частиною NovaPay) зареєструвала перший публічний випуск трирічних облігацій (цей фінансовий інструмент є альтернативою банківським кредитам) серії А на суму 100 млн грн, які допоможуть профінансувати частину інвестиційних проєктів компанії.
Новий випуск уже зареєструвала Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — і це перше публічне розміщення облігацій. Це означає, що придбати їх зможуть не тільки приватні інвестори, а й звичайні українці.
Наразі облігації NovaPay вже є в обігу на вторинному ринку — придбати їх можуть клієнти, партнери, співробітники та будь-яка людина, яка забажає інвестувати у цей інструмент. Наразі формується список передзамовлення на цінні папери, а вже восени з’явиться можливість легко та швидко купити облігації через мобільний додаток NovaPay та за допомогою оператора-касира у відділенні «Нової пошти».
Водночас NovaPay стала першою українською компанією, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Щодо ключових умов, це облігації зі погашенням від 1 до 18 місяців та ставкою дохідності до 20% річних.
«Ми стали першою компанією на українському ринку капіталу у воєнний час, яка випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Ми віримо в національний ринок цінних паперів, віримо і можливості залучення коштів за допомогою його інструментів і плануємо розвиток в Україні. Кошти, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів, що вже ефективно працюють», –
Андрій Кривошапко,
СЕО NovaPay
Загалом же цей випуск облігацій став четвертим для «Нової пошти» — у березні повідомлялося про плани українського лідера експрес-доставки залучити корпоративних облігацій на 800 млн грн фінансування інвестиційних проєктів.
На загальну суму проданих облігацій NovaPay обіцяє нарахувати 1% річних та інвестувати ці кошти у допомогу ЗСУ.
Місяць тому NovaPay отримала нову ліцензію НБУ, яка дозволяє, серед іншого, відкривати рахунки та емітувати платіжні картки. Вже у вересні NovaPay планує запустити власний мобільний платіжний застосунок, вийти на мільйон клієнтів в Україні до кінця 2023-го та поступово запускатися в кожній країні присутності (наразі це Польща, Литва, Молдова та Чехія).
«Нова пошта» тепер може відкривати рахунки та випускати картки, а «Укрпошта» отримала дозвіл на переказ коштів у нацвалюті без відкриття рахунків