Новая беспроводная гарнитура Razer Opus стоимостью $200 получила гибридную систему шумоподавления с четырьмя микрофонами, сертификацию THX и автоматическую паузу воспроизведения

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Razer представила новую беспроводную гарнитуру Razer Opus с сертификацией THX и гибридной системой шумоподавления, которая позволяет получить звучание без фоновых шумов окружения, мешающих погружению.

Усовершенствованная система гибридного активного шумоподавления (Advanced active noise cancellation, ANC) использует сразу четыре микрофона для устранения внешних шумов. При этом помимо фильтрации внешних шумов разработчики уделили особое внимание качеству звучания, чтобы получить широкий частотный диапазон, четкий детализированный вокал и глубокие басы с нулевым искажением при высокой громкости. В наушниках используются пара 40 мм динамических драйверов. Помимо четырех микрофонов системы ANC еще два микрофона используются для передачи голоса во время игр или разговора по телефону.

Легкое оголовье и амбушюры Razer Opus из мягкой пены и искусственной кожи обеспечивают удобную посадку без давления в течение длительного периода использования. При этом стоит снять наушники и переместить их на шею, как воспроизведение музыки автоматически будет поставлено на паузу (чтобы продолжить прослушивание достаточно вернуть наушники на исходную позицию). Чтобы кратковременно услышать звуки внешнего мира, надо длительно нажать на кнопку ANC, включив режим Quick Attention Mode.

Мобильное приложение Opus не только содержит готовые настройки эквалайзера от THX, но и демонстрируют статус заряда батареи. Полный заряд батареи позволяет получить до 25 часов работы при включенной функции УШП. Наушники оснащены модулем Bluetooth 4.2 и поддерживают стандарты AAC, APTX, A2DP, AVRCP, HFP. При желании наушники можно подключить к любому устройству с помощью провода и 3,5 мм аудипорта.

Рекомендованная стоимость наушников Razer Opus составляет $199,99, в комплекте поставки также предлагается кейс для хранения.

Источник: GSMarena, Razer