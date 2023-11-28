Новая книга о ведьмаке Геральте будет отдельной и не затронет основную сагу – Анджей Сапковский

Следующая книга Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак» будет отдельным романом о приключениях Геральти из Ривии, не относящимся к основной саге из пяти книг. Об этом автор рассказал Beyond Pixels. Роман должен выйти следующей зимой.

На вопрос, приведет ли эта книга к появлению новых деталей в саге, Сапковский ответил: «Нет, сейчас это не мой план. Эта новая книга будет отдельной, но… может быть, кто скажет. Книга непосредственно о Геральте, но я не скажу больше. […] Это вне пенталогии».

Это обстоятельство делает книгу похожей на «Сезон гроз», восьмую и последнюю из выпущенных в настоящее время. Это означает, что новое произведение хоть и будет каноном, не затронет основную сагу о Геральте и Цире. В то же время она непременно добавит новые детали к восприятию Геральта и мира Неверленда, а может даже раскроет какие-то подробности об уже известных историях.

Ранее Сапковский намекал, что новая книга будет связана с аниме от Netflix «Сирены глубин», хотя лента и базируется на более раннем рассказе «Немного жертвенности».

Также Анджей Сапковский, как всегда, уклонился от любых оценок сериала или игр – лишь отметил, что ему нравится голос Генри Кавилла в роли Геральта.

Источники: IGN, Redanian Intelligence