Netflix игнорировал идеи автора «Ведьмака‎» Анджея Сапковского — «Они никогда меня не слушают»

В новом интервью писатель поделился подробностями сотрудничества с Netflix и рассказал о советах, которые давал стримингу во время посещения съемочной площадки.

«Декорации были потрясающими», — сказал Сапковский и смеясь, добавил: «Но, когда я выдвигал какие-то идеи, меня не слушали. И это нормально. Мол — кто это? Это писатель, это никто».

Сапковский написал шесть томов серии «Ведьмака», и еще один выйдет в следующем году. Романы стали основным источником вдохновения для сериала Netflix, созданного Лорен Шмидт-Хиссрих с Аней Чалотрой, Фрейей Аллен, Джои Бетти и Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии (до третьего сезона, в дальнейшем персонажа будет играть с Лиам Хемсворт и продюсеры говорят, что смена актеров не будет выбиваться из литературного канона).

В интервью писатель также поделился опытом просмотра экранизации своей работы.

«Каждая адаптация, которую я видел, была для меня странной. Я считаю, это правильное слово, странная», — рассказал он, добавляя, что не привык мыслить картинками, когда пишет свои произведения. «Смотрю на все это и говорю – вау, вот как они это представляют? Интересно».

Производство четвертого сезона «Ведьмака» уже начато, хотя когда начнутся съемки — пока неизвестно (также анонсирован пятый сезон).

Netflix тем временем объявил о выходе нового аниме-фильма «Ведьмак: Сирены глубин», где роль охотника за монстрами сыграет актер из игр The Witcher Дуг Кокл; а также досрочно завершил съемку второго спинофа «Ведьмака» — о банде Крыс (вероятнее всего, он в конечном итоге окажется мини-сериалом из 4-5 эпизодов, или фильмом).

Ранее на стриминге также вышел анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка» /«The Witcher: Nightmare of the Wolf», получивший одобрительные отзывы, а также приквел «Кровное происхождение», отличившийся антирекордом как наименее оцененный сериал Netflix за всю историю.