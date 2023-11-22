Новости Кино 22.11.2023 в 16:54 comment views icon

Netflix игнорировал идеи автора «Ведьмака‎» Анджея Сапковского — «Они никогда меня не слушают»

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Катерина Даньшина

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В новом интервью писатель поделился подробностями сотрудничества с Netflix и рассказал о советах, которые давал стримингу во время посещения съемочной площадки.

«Декорации были потрясающими», — сказал Сапковский и смеясь, добавил: «Но, когда я выдвигал какие-то идеи, меня не слушали. И это нормально. Мол — кто это? Это писатель, это никто».

Сапковский написал шесть томов серии «Ведьмака», и еще один выйдет в следующем году. Романы стали основным источником вдохновения для сериала Netflix, созданного Лорен Шмидт-Хиссрих с Аней Чалотрой, Фрейей Аллен, Джои Бетти и Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии (до третьего сезона, в дальнейшем персонажа будет играть с Лиам Хемсворт и продюсеры говорят, что смена актеров не будет выбиваться из литературного канона).

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Анджей Сапковский

В интервью писатель также поделился опытом просмотра экранизации своей работы.

«Каждая адаптация, которую я видел, была для меня странной. Я считаю, это правильное слово, странная», — рассказал он, добавляя, что не привык мыслить картинками, когда пишет свои произведения. «Смотрю на все это и говорю – вау, вот как они это представляют? Интересно».

Производство четвертого сезона «Ведьмака» уже начато, хотя когда начнутся съемки — пока неизвестно (также анонсирован пятый сезон).

Netflix ігнорував ідеї автора «Відьмака‎» Анджея Сапковського — «Вони ніколи мене не слухають»
Третий сезон «Ведьмака» получил рекордно низкие баллы от зрителей — на Rotten Tomatoes его оценили в 44%.

Netflix тем временем объявил о выходе нового аниме-фильма «Ведьмак: Сирены глубин», где роль охотника за монстрами сыграет актер из игр The Witcher Дуг Кокл; а также досрочно завершил съемку второго спинофа «Ведьмака» — о банде Крыс (вероятнее всего, он в конечном итоге окажется мини-сериалом из 4-5 эпизодов, или фильмом).

Ранее на стриминге также вышел анимационный фильм  «Ведьмак: Кошмар волка» /«The Witcher: Nightmare of the Wolf»,  получивший одобрительные отзывы, а также приквел «Кровное происхождение»,  отличившийся антирекордом как наименее оцененный сериал Netflix за всю историю.

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